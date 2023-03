/VIDEO/ BIRAJ SRCEM BIRAJ BIH – Most u Mostaru – Dragulj Bosne i Hercegovine

Mostar je prepoznatljiv po mnogim specifičnostima, ali Stari most je broj jedan. Stari most na Neretvi sagrađen je s ciljem da se spoje dvije obale. Sagrađen je između 1557. i 1566. godine. Kako nije povezan ni sa jednim specifičnim stilom ili periodom u arhitekturi, tako da je jedinstven u svijetu.Visina mosta je 20 metara, dok je dužina luka 29 metara.



Nalazi se u samom srcu grada. Most je svijetle boje koja se mijenja tokom dana. Izgrađen je od kamena tenelije koji je karakterističan za područje Hercegovine. Zanimljivo je da prvi kamen koji je uklesan u izgradnji mosta donešen iz Perzije. Smješten je između dvije kule i to kula Tara i Herceguša s lijeve obale i kula Halebija s desne obale.



Stari most u Mostaru jedno je od najpoznatijih turističkih destinacija zbog raznovrsnosti sadržaja koji se odvijaju na ovom mjestu, posebno tokom ljeta.Najpoznatiji su skokovi s osta i kayaking. Pored svoje velike historijske važnosti, za neke predstavlja simbol spajanja različitih kultura koje su zastupljene u Mostaru.

Ljepota Starog mosta nikoga ne ostavlja ravnodušnim ne samo zbog izgleda i bogate historije nego i energije koju svako osjeti gledajući ga. On nije samo kamena građevina, za većinu mještana on je dio njih i posebna je ljubav između Mostarca i Starog mosta. U julu 2005. most je uvršten na UNESCO-ovu listu zaštićenih spomenika kulture.

U narednih nekoliko minuta u saradnji sa Federalnim ministarstvom za turizam u okviru projekta “BIRAJ SRCEM, BIRAJ BIH” predstavili smo Stari most u Mostaru kao jednu od turističkih destinacija u Federaciji BiH.