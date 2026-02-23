/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 23. februar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 23. februar

U Lukavcu je započela najosjetljivija faza gašenja Koksare Lukavac nakon isteka zakupa s kompanijom Global Ispat Koksna Industrija Lukavac, a paralelno s kontrolisanim zaustavljanjem proizvodnje pokrenut je i proces unovčavanja imovine vrijedne više od 220 miliona maraka, uz prioritetnu isplatu radnika.

Zbog obustave rada Koksare Lukavac danas nema nastave u Osnovnoj školi Lukavac Mjesto i njenim područnim školama, kao ni u Osnovnoj školi Hrvati, a propušteni dan bit će nadoknađen 7. marta.

Gradsko vijeće Tuzla razmatralo je odluke o uvođenju komunalnih taksi i visini participacije roditelja u vrtićima Javne ustanove „Naše dijete“, uz izmjene prvobitnih prijedloga.

Policija u Gračanici uhapsila je M.K. zbog sumnje da je hladnim oružjem nanio teške povrede sugrađaninu, koji je zadržan na liječenju u UKC Tuzla.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je pritvor za Kasima Đulbegovića iz Tuzle zbog sumnje da je tokom bijega nakon krađe pucao na policajca u Gračanici.

Federacija BiH pred mogućim je izmjenama sistema bolovanja, jer poslodavci traže skraćenje perioda koji plaćaju sa 42 na 15 dana, dok sindikati najavljuju protivljenje takvim rješenjima.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli obilježen je Međunarodni dan maternjeg jezika, uz podsjećanje na 30 godina rada Odsjeka za bosanski jezik i književnost.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Mejdanu je započela pripreme za kvalifikacioni duel protiv Švicarske, koji se igra 27. februara u Tuzli.

FK Sloboda Tuzla pojačana je dolaskom Miljana Govedarice i Manuela Jurkića uoči nastavka Prve lige Federacije BiH.