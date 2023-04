Brz ritam života, život pun vreve i buke svakodnevnica je za većinu, ali ne i za one koji žive u svijetu tišine. Gluhe i nagluhe osobe suočavaju se sa diskriminacijom i nemaju ravnopravan položaj sa ostalim članovima društva. No i bez obzira na to, mnogi od njih hrabro koračaju kroz život, ne osvrćući se na predrasude koje ih prate. Jednu takvu priču donosi Amina Tulumović.

Osobe sa oštećenim sluhom razbijaju predrasude: Alma Pašalić učenica generacije OŠ Kreka 17.04.2023.

