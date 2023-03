Predrasude sa kojima se suočavaju osobe sa Down sindromom dovele su do mišljenja da oni ne mogu raditi nikakav posao i biti društveno korisne. Međutim, sve je upravo suprotno, to su osobe koje imaju visok koeficijent inteligencije, vrijedne su i itekako sposobne da doprinose društvu. Tome svjedoče i konobarice i konobari u tuzlanskom Klubu „Zmajevo srce“. Oni su u utorak sa građanima obilježili svoj dan – Dan osoba sa Down sindromom.

Pozitivna priča iz Tuzle se širi i na druge gradove: Uskoro novi poslovi za osobe sa Down sindromom

