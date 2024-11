Vijeće sigurnosti UN-a danas o situaciji u BiH

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas u New Yorku danas će održati sjednicu, a na dnevnom redu je situacija u Bosni i Hercegovini. Sjednica počinje u 15:30 sati, odnosno 21:30 sati po srednjoevropskom vremenu.

Na sjednici bi visoki predstavnik Christian Schmidt trebao predstaviti najnoviji šestomjesečni izvještaj koji visoki predstavnici još od 1996. šalju Ujedinjenim narodima.

Ured visokog predstavnika (OHR) još nije objavio izvještaj no dio njegovog sadržaja su prenijeli mediji u BiH ističući kako Schmidt političku situaciju u zemlji vidi kao “pomiješanu” jer poticaji iz EU snažno utiču na proces evropskih integracija, no BiH to nije u stanju u cijelosti iskoristiti i to zbog ponašanja njenih političara.

Time je aludirao na činjenicu da je nakon marta, kada je Evropsko vijeće odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s BiH, u zemlji zbog političkih sukoba izostala provedba daljnjih reformi, a sve stranke su se koncentrirale na kampanju za lokalne izbore provedene 6. oktobra.

Upozorava i na to da BiH do sada nije poduzela nikakve korake kako bi provela presude Evropskog suda za ljudska prava (ECHR) kojima je utvrđena diskriminacija građana u izbornom procesu, a posebice podsjeća na presudu u slučaju “Sejdić-Finci”.

U međuvremenu, svoje učešće na sjednici Vijeća sigurnosti najavio je i predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji će se obratiti povodom izvještaja visokog predstavnika Schmidta o stanju u Bosni i Hercegovini.

Kako je istaknuto, riječ je o trećem obraćanju predsjedavajućeg Bećirovića na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u 2024. godini.