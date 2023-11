ViK Tuzla: Nekoliko tuzlanskih ulica sutra bez vodosnabdijevanja

Sutra će doći do obustave vodosnabdijevanja u ulicama: Maršala Tita, 2. Tuzlanske brigade, Klosterska, Srpska Varoš, Slana banja, 2. oktobra i Petra Kočića a otežano vodosnabdijevanje centra Grada od Hotela Mellain do skvera zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda na raskrsnici “Crveni 7” u periodu od 8 sati do završetka radova.

Do obustave vodosnabdijevanja doći će u ulicama: Mejdan, Gornje brdo, Donje brdo, Brdo Čikma i Put Breze zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda u naselju Mejdan u periodu od 8 sati do završetka.