Vikend pred nama donijet će velike gužve na saobraćajnicama

Vikend je pred nama, pa nas danas očekuje znatno frekventniji saobraćaj, nego što to bude ostalim danima u radnom dijelu sedmice. Iz BIHAMK-a poručuju da očekuju posebno pojačanu frekvenciju saobraćaja na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na putevima koji graitiraju prema graničnim prelazima.

Danas će se, u vremenu od 07 do 17 sati, izvoditi radovi na izlazu iz Orašja prema Bosanskom Šamcu, zbog čega će se saobraćati usporeno-jednom trakom.

Sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima: Kladanj-Vlasenica, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje, Foča-Ustikolina, Dobro Polje-Miljevina, Olovo-Semizovac i Međeđa-Višegrad.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Na magistralnom putu M-14, na ulazu u Bosansku Krupu iz pravca Bihaća, zbog minerskih radova u vremenu od 08 do 13 sati dolazi do povremmenih 15-minutnih obustava saobraćaja. Planirano je da radovi traju do petka 30.08.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Još danas i sutra , za putnički saobraćaj otvoren je granični prelaz Krstac (na putu Gacko-Nikšić).

“Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.” poručili su iz BIHAMK-a.