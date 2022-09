Vilušić: Premoreni smo općim beznađem, vrijeme je da podržimo žene!

Večeras od 21:00 sat u okviru programa TV Slon gledajte posljednje izdanje političkog magazina “Tačka” pred izbornu šutnju. Tema večerašnje emisije je vidljivost žena u politici, a govorimo o motivima i razlozima zašto bi, na predstojećim izborima, trebali razmotriti opciju da naše povjerenje damo ženama.

Iz opisa emisije izdvajamo:

U periodu od 5. do 19. septembra, RTV Slon u saradnji sa HO Horizonti provela je istraživanje „Vidljivost žena u politici“ u okviru projekta „Ženski politički aktivizam“ na uzorku od 140 ispitanica. Nastojali smo utvrditi da li žene podržavaju kandidatkinje na izborima, da li samostalno donose odluke o tome za koga će glasati i šta smatraju presudnim kada su u pitanju kvalitete koje kandidatkinje na izborima moraju posjedovati. Od ukupnog broja ispitanica, 123 ispitanice ili procentualno 89,8 posto su do sada izlazile na izbore, 13 ili 9,5 posto na izbore je izlazilo povremeno, a jedna ispitanica do sada nije učestvovala na izborima.O ženama u politici govorimo u novom izdanju političkog magazina Tačka.

Podsjećamo, ukoliko ste propustili naše prošlosedmično izdanje, snimak emisije možete pogledati u produžetku teksta. Govorili smo o izbornim nepravilnostima i prevarama, te novinama koje donose posljednje izmjene Izbornog zakona a koje će biti primjenjene na dan izbora, već od ovog izbornog ciklusa.