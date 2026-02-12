Vlada TK i Caritas Švicarske pokreću kantonalnu inicijativu protiv energetskog siromaštva

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić sastao se jučer s predstavnicima Caritasa Švicarske u Bosni i Hercegovini (CACH), s ciljem nastavka saradnje i implementacije projektnih aktivnosti koje CACH provodi na području Tuzlanskog kantona.

Na sastanku su predstavljeni aktuelni projekat, dosadašnji rezultati i planirane aktivnosti, s posebnim fokusom na inicijativu izrade dokumenta na kantonalnom nivou koji bi se odnosio na borbu protiv energetskog siromaštva. Kako je naglašeno, tokom implementacije projekta definisali bi se tip i forma tog dokumenta, uz saradnju s relevantnim institucijama.

CACH je podsjetio da je u okviru prethodnog projekta već razvijeno osam lokalnih strategija borbe protiv energetskog siromaštva za osam lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te da se sada radi na jačanju institucionalnog okvira i mogućem prijenosu iskustava na kantonalni nivo. Posjedovanje strateških dokumenata na višim nivoima vlasti svakko će biti jedan od preduslova za pristup međunarodnim fondovima koji će uskoro biti otvoreni i za Bosnu i Hercegovini, rečeno je danas.

S obzirom na intersektoralni karakter energetskog siromaštva, predstavnici CACH-a istakli su da ključnu ulogu u ovom procesu treba imati neka kantonalna institucija kao nosilac aktivnosti, te su na sastanku zatražili usmjeravanje premijera u pogledu nadležnosti i institucionalnog okvira za daljnje korake.

„Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja podržavati inicijative koje doprinose unapređenju socijalne sigurnosti i kvaliteta života građana, posebno u segmentima koji se odnose na zaštitu ranjivih kategorija. Također, veoma je pohvalno da neke lokalne zajednice već aktivno učestvuju u ovim aktivnostima, a Vlada u principu podržava sve aktivnosti ukrupnjavanja i međusobnog povezivanja. Ova inicijativa je na tragu jednog sistemskog modela i mi na to svakako blagonaklono gledamo“, kazao je premijer Halilagić.

U ime švicarskog Caritasa današnjem sastanku su prisustvovali projekt menadžer na projektu JUST4All Enis Ivković, savjetnik na projektu Fuad Imamović i predstavnica implementatora projektne aktivnosti, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla Džemila Agić.