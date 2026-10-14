Vlada TK izdvaja 100.000 KM za izgradnju brzih punionica za električna vozila

Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 100.000 KM za sufinansiranje izgradnje i postavljanja brzih punionica za električna vozila.

Na današnjoj sjednici utvrđeni su uslovi i kriteriji raspodjele sredstava, koja će putem javnog poziva biti dostupna privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Programom je predviđeno finansiranje javno dostupnih DC punionica koje imaju najmanje dva priključka i omogućavaju istovremeno punjenje dva električna vozila.

Kantonalna vlada sufinansirat će do 50 posto troškova nabavke opreme i izvođenja radova, pri čemu maksimalan iznos podrške po projektu može biti 25.000 KM.

Prilikom odabira projekata prednost će imati lokacije uz magistralne i regionalne saobraćajnice, kao i investitori koji osiguraju veći udio vlastitih sredstava.

Na ovaj način nastoji se proširiti mreža brzih punionica na području Tuzlanskog kantona, posebno uz prometnije saobraćajne pravce, te stvoriti povoljniji uslovi za korištenje električnih automobila.

Sredstva će biti dodijeljena nakon provođenja javnog poziva, u skladu s utvrđenim kriterijima.