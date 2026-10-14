Vlada TK izdvaja 100.000 KM za izgradnju brzih punionica za električna vozila

Adin Jusufović
Novi brzi punjač za električna vozila postavljen u Živinicamagrada
Novi brzi punjač za električna vozila postavljen u Živinicama

Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 100.000 KM za sufinansiranje izgradnje i postavljanja brzih punionica za električna vozila.

Na današnjoj sjednici utvrđeni su uslovi i kriteriji raspodjele sredstava, koja će putem javnog poziva biti dostupna privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Programom je predviđeno finansiranje javno dostupnih DC punionica koje imaju najmanje dva priključka i omogućavaju istovremeno punjenje dva električna vozila.

Kantonalna vlada sufinansirat će do 50 posto troškova nabavke opreme i izvođenja radova, pri čemu maksimalan iznos podrške po projektu može biti 25.000 KM.

Prilikom odabira projekata prednost će imati lokacije uz magistralne i regionalne saobraćajnice, kao i investitori koji osiguraju veći udio vlastitih sredstava.

Na ovaj način nastoji se proširiti mreža brzih punionica na području Tuzlanskog kantona, posebno uz prometnije saobraćajne pravce, te stvoriti povoljniji uslovi za korištenje električnih automobila.

Sredstva će biti dodijeljena nakon provođenja javnog poziva, u skladu s utvrđenim kriterijima.

pročitajte i ovo

Vijesti

Stipendije studentima: Vlada TK daje do 1.000 KM

Vijesti

Kako su na izborima prošli aktuelni ministri iz Vlade TK?

Vijesti

U Lukavcu se grade i obnavljaju školski sportski poligoni vrijedni 463.000...

Vijesti

Više od devet miliona KM za nove projekte vodosnabdijevanja u TK

Vijesti

Četiri fakulteta dobit će nove prostore u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Vijesti

Vlada TK usvojila niz odluka: Više novca za zdravstvo, podrška lokalnim...

Tuzla i TK

Kalesija dobija Dječiji park u centru grada: Poklon porodice Karić u znak sjećanja na rahmetli Zuhdiju

BiH

Zbog greške na glasačkim listićima ponavljaju se izbori u Brčkom

Sport

FIFA priprema milijarde za razvoj nogometa

Newsletter

Irfan Peljto večeras sudi utakmicu Lige prvaka

Vijesti

Papi Lavu XIV. potvrđen rak pluća

Učitati više