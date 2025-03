Vlada TK razmatrala promjene u isplati socijalne pomoći i pomoći poljoprivrednicima

Rješavanje problema isplate socijalnih davanja i podrška poljoprivrednoj proizvodnji u prošloj godini bile su teme današnjeg zasjedanja Vlade TK. Novim odlukama, trebao biti biti riješen problem čekanja za isplatu socijalne pomoći, a planirana je i promjena zakona o isplati kantonalne pomoći poljoprivrednicima.

Građani Tuzlanskog kantona koji primaju neki od oblika socijalnih davanja, u proteklom periodu suočavali su se sa poteškoćama pri isplati ovih prava. Najčešće je to dug period čekanja na isplatu. Iz resornog ministarstva navode, da razlozi leže u neažurnosti nekih centara za socijalni rad

„Mi smo uvijek bili u situaciji da iz određenih razloga jedan ili dva centra kasne sa dostavljanjem tih podataka i da korisnici sa područja TK na neki način ispaštaju zbog neažurnosti jednog ili dva centra.“ navodi Fadil Alić, ministar za rad i socijalnu politiku TK.

Sada Vlada mijenja takvu praksu, pa su donijeli određene zaključke. Ukoliko centri za socijalni rad ne dostave zaključene spiskove i kompletnu dokumentaciju na vrijeme, Ministarstvo će ih zaključiti bez takve dokumentacije, kako bi ispoštovali rokove prema korisnicima. Centri koji ne završe procedure na vrijeme, morat će ih ponoviti, a isplata naknada za njihove korisnike bit će prebačena u naredni mjesec. Osim toga, resorno ministarstvo uputilo je prema nadležnima na federalnom nivou i Informaciju po pitanju isplate naknada za zaposlene i nezaposlene porodilje.

„Radi se o federalnom propisu, zakonu, koji je kazao da će u ove tri godine to kantoni regulirati svojim propisima ,a očekivalo se da će u ove tri godine doći do nekog dugoročnijeg rješenja odnosno da bi ovo pravo trebalo biti involvirano u sistem prava iz radnog odnosa. Evo, budući da se to nije desilo za dvije i po godine, zbog ove bojazni da se to neće desiti u narednih nekoliko mjeseci, mi smo na ovakav način alarmirali i Parlament FBiH i Vladu FBiH.“ dodaje Alić.

Članovi Vlade su razmatrali i pitanje poljoprivredne podrške. U prošloj godini izdvojeno je oko 14 miliona KM, što je najviše u posljednje četiri godine. Planirane su izmjene i dopune zakona o dodjeli finansijske pomoći sa kantonalnog i federalnog nivoa. Ove promjene su potrebne jer se kantonalna pomoć ne može isplatiti prije usvajanja federalnog budžeta, što se obično dešava sredinom godine, nakon završetka sezone sadnje.

„Mi imamo određenih situacija kao na primjer da određene proizvodnje koje treba prioritetno isplatiit, evo imali smo plan proljetne sjetve, cilj nam je da se uvijek isplate novčane podrške što prije i da se donese program kako bi poljoprivredni proizvođači znali šta će biti predmet programa novčane podrške.“ ističe pomoćnik ministra za poljoprivredu TK Samid Šarac.

Osim ovih odluka, kantonalna Vlada usvojila je i niz drugih koji se odnose na odobravanje kupovine roba za robne rezerve u vrijednosti od milion KM. Planirano je i 40 hiljada za projekte saobraćajne kulture neprofitnim organizacijama a data je i saglasnost Univerzitetu u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno nastavna zvanja.