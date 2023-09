Vlada TK: Sve potencijale ustanova kulture staviti u funkciju razvoja kulture i umjetnosti

„Podrška Vlade Tuzlanskog kantona ustanovama kulture u Tuzlanskom nije upitna. To je konstanta i naše usmjerenje, a ono što od tih ustanova tražimo, jeste da sve svoje kapacitete stave u funkciju njegovanja i razvoja djelatnosti iz oblasti kulture i umjetnosti“, rekao je danas premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić tokom posjete Bosanskom kulturnom centru u Tuzli.

Ovom prilikom premijer Halilagić i ministar kulture sporta i mladih posjetili su prostorije Muzičkog obrazovnog centra „Lege Artis“ Tuzla, te Srednju savremeno umjetničku školu Tuzla, a koji djeluju pod krovom BKC-a Tuzla.

„Činjenica da Bosanski kulturni centar u Tuzli u posljednje vrijeme posebnu pažnju posvećuje okupljanju udruženja, institucija i pojedinaca koji djeluju u oblasti kulture i umjetnosti, te da imamo i značajne pozitivne korake u ovom smislu, pokazuje našu intenciju i želju da kulturi, osim finansijskih sredstava, posvetimo i značajnu pažnju i energiju. Cilj nam je da ove prostorije služe svojoj svrsi. Da ne budu prazne, te da njihovom upotrebom generišemo nove vrijednosti kulture i umjetnosti“, riječi su ministra kulture, sporta i mladih Damira Gazdića.

Tokom razgovora predstavnicima BKC-a, direktor Sead Muminović je premijera i ministra upoznao sa dosadašnjim aktivnostima, ostvarenim rezultatima, ali i planom rada za naredni period. „Naši ciljevi, između ostalog su, povećanje obima programskih sadržaja i obima vlastite produkcije, veća angažiranost vlastitih ljudskih resursa, pružanje većeg prostora zanemarenim i neangažiranim oblicima kulture i umjetnosti, povećanje obima regionalne i međunarodne saradnje, te povećanje broja aktivnosti koje će rezultirati programima za mlade“ najavio je između ostalog direktor Muminović.

„Sa velikim zadovoljstvom smo danas posjetili BKC u Tuzli i drago nam je da su se potvrdile sve one pozitivne priče koje su dolazile do nas, a to je da se neke stvari pomjeraju u pozitivnom smjeru. Uživali smo čuti uspjehe koji se ostvaruju pod ovim krovom i bit će nam zadovoljstvo biti im i dalje vjetar u jedrima. Jedino što u svemu ovome očekujemo za uzvrat jeste da se ovakve institucije stave na raspolaganje mladima i budu u svrsi njihovog razvoja“, zaključio je premijer Halilagić.

Na kraju današnje posjete, uz zadovoljstvo prezentiranim aktivnostima i sadržajima istaknuto je da će Vlada Tuzlanskog kantona i u narednom periodu biti pouzdan partner, kako BKC-u u Tuzli, tako i svim drugim ustanovama kulture, te da se od svih njih očekuje da, imajući u vidu da se iz budžeta osiguravaju sredstva za rad i egzistiranje ovih ustanova, one svoj rad maksimalno i na minimalno komercijalnim uslovima pruže podršku svim stvaraocima u oblastima kulture i umjetnosti i prostor za njihov rad, razvoj i stvaranje novih kulturnih vrijednosti.