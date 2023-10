Vlada Tuzlanskog kantona partner privredi u nevolji

Vlada TK posjetila je danas pogone Modne konfekcije Kula Gradačac, koji su preksinoć bili zahvaćeni požarom. Na požarištu je vidljiva značajna šteta, stradala je jedna, od ukupno tri proizvodne hale, a direktor kompanije Mirsad Novalić ističe da se radi o značajnoj i finansijskoj šteti.

Fokus razgovora delegacije Vlade sa Upravom ovog tekstilnog giganta bio je usmjeren prema sanaciji štete i obnovi proizvodnog procesa, te što bržem povratku radnika na svoja radna mjesta.

Kako bi ublažili posljedice ovog događaja i Vlada Kantona će u narednim danima sagledati mogućnosti da se pomogne sanacija nastale štete, rekao je danas premijer Halilagić.

„Nakon što su jučer, odmah po lokalizaciji požara, ministri privrede i unutrašnjih poslova Edin Duraković i Hajrudin Mehanović posjetili „Kulu“, danas smo ovdje da, prije svega pokažemo našu podršku, prisutnost, zabrinutost, ali i solidarnost sa uposlenicima Kule. Tu smo da njima, ali i Upravi društva pokažemo da smo ovdje s njima, da nisu sami. Prije svega povrijeđenom radniku želimo brz oporavak. On je svojim djelom i pokušajem da ograniči širenje požara ugrozio svoju sigurnost i sva sreća je da nije zadobio teže povrede. Nastojat ćemo da u što skorije vrijeme pripremimo naš odgovor i da pomognemo revitalizaciju i uspostavu nastavka proizvodnje. To su naša moralna obaveza prema ovom preduzeću koje je do sada pokazivalo značajnu društvenu odgovornost“, kazao je premijer Halilagić.

Direktor Novalić se zahvalio svima koji su do danas ponudili svoju pomoć u sanaciji nastale štete.

„Zahvaljujemo se Tuzlanskom kantonu i premijeru Halilagiću koji su na ponudili svoju pomoć i podršku. Također, određeni broj i privrednika iz Gradačca se interesirao za načine i vrstu podrške koja nam je potrebna. Uz njih i naše poslovne partnere koji će već sutra posjetiti ovo zgarište kako bi sagledali mogućnosti da nam i oni pomognu, očekujem da bismo do novembra mogli zatvoriti ovaj dio zgrade i zamijeniti srušeni zid, te očistiti preostale pogone, tako da u novembru nastavimo proizvodni proces i vratimo radnike na njihova radna mjesta“, kazao je direktor Novalić.

Uz premijera Halilagića, danas je „Kulu“ ponovno posjetio i ministar unutrašnjih poslova Hajrudin Mehanović.

„Prošle i ove godine Vlada je oko 2,5 miliona KM uložila u nabavku specijalizirane opreme za zaštitu i spašavanje. Ovakvi događaji jasno pokazuju zašto moramo biti dobro opremljeni. Ovdje su na požaru jučer djelovale vatrogasne službe iz Gradačca, Srebrenika, ali je angažirano i specijalno vozilo iz Brčko Distrikta, a zahvaljujući čijim tehničkim mogućnostima je značajno spriječeno dalje širenje požara. Sve to nam pokazuje koliko i u narednom periodu moramo ulagati u tehničko – tehnološku opremljenost i nabavku sredstava zaštite i spašavanja“, kazao je ministar Mehanović.