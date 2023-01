Vodotoci u Tuzlanskom kantonu na zadovoljavajućem nivou

Vodotoci u Tuzlanskom kantonu su na zadovoljavajućem nivou. Iako su snijeg i kiša doveli do blagog rasta vodotoka, ni na jednom mjernom mjestu nije došlo do tačke preljeva. Ipak, stanje se prati, naročito na brani jezera Modrac.

„Mi kontinuirano pratimo padavine, dotok, pošto je sliv područja jezera Modrac 252 km2, nama voda dolazi iz Zvornika, Kladnja… zbog toga mi pratimo dotok i padavine i u susjednim općinama, kako bi spremni dočekali dotok vode“, kazao je za RTV Slon Jakub Pištoljević, šef Tima za branu i akumulaciju jezera Modrac.

Dotok se prati i sada, kako voda ne bi prešla kritičnu tačku. Maksimalno kontrolisano ispuštanje vode iz akumulacije jezera Modrac je 75 metara kubnih. Trenutno se ispušta oko 56 kubika, kako ne bi došlo do plavljenja.

Iako trenutne padavine nisu značajne, ipak je došlo do plavljenja pojedinih poljoprivrednih zemljišta u dolini rijeke Spreče u blizini Gračanice.

„Ona je i danas na ovom nivou poplavila, ali sve zbog toga što nisu korita očišćenja, ima smeća koje i nama pravi probleme, kao i vodotocima rijeke Spreče“, kazao je Pištoljević.

Stanje rijeke Spreče, prate i iz Kantonalne uprave civilne zaštite. Na pojedinim mjernim mjestima je zabilježen blagi rast vode.

„Na mjernom mjestu Karanovac zabilježeno je posljednjih sati stalni porast rijeke Spreče, ali sada se očekuje da će u tom dijelu doći do smanjivanja“, kazao je Elvedin Kurbašić, šef Kantonalnog operativnog centra Civilne zaštite.

Bez obzira na to što bi moglo doći do opadanja nivoa vode, Kurbašić dodaje da bi i građani trebali znati koje mjere zaštite moraju poduzeti u slučaju da dođe do intenizivnijih padavina.

„Svako treba da vodi računa o poduzimanju odgovarajućih mjera, kako bi zaštitio sebe i svoju imovinu, imovinu komšija. Svi poduzimamo određene mjere, a što se tiče Kantonalne uprave civilne zaštite naša je uloga da koordiniramo te aktivnosti“, dodao je Kurbašić.

Ni narednih dana ne bi trebalo doći do značajnijeg rasta vodotoka u Tuzlanskom kantonu, s obzirom da, prema prognozama meteorologa, nisu najavljene intezivne padavine.