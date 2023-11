Von der Leyen doputovala u Sarajevo, na sastanku sa članovima Predsjedništva BiH

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini.

Riječ je o posjeti u okviru njene četverodnevne posjete: Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Tokom posjete Bosni i Hercegovini, predsjednica EK će predstaviti Plan rasta za Zapadni Balkan (The Growth Plan for the Western Balkans) kao i plan puta regije ka Evropskoj uniji.

Po dolasku u Sarajevo, na aerodromu je dočekao ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, a potom se Von der Leyen sastala sa članovima Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović.

Uslijedit će susret s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, a posjetu BiH predsjednica EK završit će ceremonijom predaje novih stanova za 27 porodica u Vogošći koji su korisnici Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja koji najvećim dijelom (80 posto) finansira EU, javlja Fena.