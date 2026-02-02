Vremenska prognoza: Danas oblačno, ponegdje s padavinama

Arnela Šiljković - Bojić
Snijeg, zima, hladno, vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Danas u Bosni pretežno oblačno prije podne. U jutarnjim satima lokalno će padati slab snijeg. Smanjenje oblačnosti u Bosni u poslijepodnevnim i večernjim satima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. U noći na utorak vjetar mijenja smjer na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje do 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Hladno vrijeme u prijepodnevnim satima, uz konstantno sjeverno strujanje, uzrokovaće probleme većini populacije. Neophodno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju, te po mogućnosti reducirati aktivnosti, naročito hronični bolesnici, trudnice, starije osobe i djeca. U drugom dijelu dana, sa blagim zatopljenjem i bez značajnijeg poboljšanja opšte slike. U Hercegovini također hladno, sa neznatno višim temperaturnim vrijednostima, poželjno je biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

