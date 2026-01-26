Vremenska prognoza: Danas promjenjivo, u dijelovima BiH obilnije padavine

Vremenska prognoza

Federalni hidrometeorološki zavod saopćio je da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati djelomično vedro vrijeme. U ranim jutarnjim satima u istočnim dijelovima zemlje očekuju se obilnije padavine u vidu kiše, dok će na planinama padati snijeg. Tokom dana ponegdje je moguća slaba i kratkotrajna kiša.

Vjetar će biti slab, ujutro južnog smjera, a tokom dana će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 1 i 6 stepeni Celzijusa. Dnevne temperature iznosit će od 4 do 9 stepeni, dok će u južnim krajevima dosezati i do 11 stepeni.

Prema biometeorološkoj prognozi, uz postepenu stabilizaciju vremena očekuje se poboljšanje opšte slike, naročito u poslijepodnevnim satima. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno smanjivati. Nakon svježeg jutra, tokom dana će biti osjetno toplije i ugodnije, dok će u večernjim i noćnim satima doći do dodatnog smirivanja vremenskih prilika i ponovnog zahlađenja.