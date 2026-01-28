Vremenska prognoza: Danas uglavnom kiša, za Tuzlu na snazi meteoalarm

Arnela Šiljković - Bojić
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom

Vremenska prognoza

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati padavine.

Glavnina kiše prognozira se za područje Hercegovine te jugozapad Bosne, dok će u većem dijelu Bosne padavine biti slabijeg intenziteta. U regiji Tuzla očekuje se promjenljivo vrijeme uz povremenu kišu.

Vjetar će biti umjeren, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera, a brzina vjetra kretat će se između 20 i 40 km/h. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će iznositi između 7 i 13 stepeni Celzijusa.

Za područje Tuzle izdato je upozorenje koje važi od 00:00 do 23:59 sati. Građanima se savjetuje oprez, praćenje aktuelne vremenske prognoze te očekivanje manjih smetnji u aktivnostima na otvorenom. Moguće su lokalne poteškoće usljed krhotina koje može nositi jak vjetar.

