Vremenska prognoza: Oblačno vrijeme na početku sedmice

Danas se u Bosni i Hercegovni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. U sjevernim dijelovima bez padavina. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 stupeni.

U utorak se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 stepeni.

U četvrtak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.