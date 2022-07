Vremenska prognoza za naredna tri dana: Oblačno i kišovito

U Bosni u ponedjeljak umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stupeni.

U utorak u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje u Bosni može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni.

U srijedu će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u istočnim područjima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni, potvrdili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.