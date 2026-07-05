Vrijeme godišnjih odmora: Evo kako sigurno putovati tokom ljetne sezone

Vrijeme godišnjih odmora tokom ljetne sezone tradicionalno donosi znatno veći intenzitet saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog odlaska građana na godišnje odmore, dolaska dijaspore i povećanog broja turista, na magistralnim putevima, autoputevima i graničnim prijelazima očekuju se veće gužve.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da su ceste u ovom periodu opterećenije nego tokom ostatka godine te pozivaju vozače na dodatni oprez, strpljenje i odgovorno ponašanje u saobraćaju.

Poseban problem predstavlja žurba pojedinih vozača koji, nastojeći što prije stići na odredište ili izbjeći čekanja na granicama, prekoračuju dozvoljenu brzinu, nepropisno pretiču ili ne drže propisanu sigurnosnu udaljenost. Takvo ponašanje značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.

Kako bi povećali sigurnost na cestama, policijske agencije pojačale su kontrole brzine i poštivanja saobraćajnih propisa, posebno na frekventnim dionicama, u blizini graničnih prijelaza i na lokacijama na kojima se češće događaju saobraćajne nesreće.

Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama i graničnim prijelazima, isplaniraju alternativne pravce te tokom dužih putovanja prave pauzu najmanje svaka dva sata. Također, preporučuje se izbjegavanje vožnje pod utjecajem alkohola, kao i vožnje u stanju umora, naročito nakon dugih čekanja na granicama ili tokom noćnih sati.

Bez obzira na gužve i želju da se što prije stigne na odredište, stručnjaci podsjećaju da sigurnost uvijek mora biti ispred brzine. Odgovorna vožnja, poštivanje saobraćajnih propisa i dovoljno odmora najbolji su način da putovanje do godišnjeg odmora protekne sigurno i bez nepredviđenih situacija.