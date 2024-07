WARM Festival: Multimedijalna izložba palestinske fotoreporterke Samar Abu Elouf

Multimedijalna izložba “MY HOME” palestinske fotoreporterke Samar Abu Elouf danas će biti otvorena na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u 18:00 sati u sklopu WARM Festivala.

Samar Abu Elouf je nagrađivana freelance fotoreporterka koja izvještava iz Gaze. Izvještava o životima žena i djece, kao i posljedicama rata i ratnih dešavanja u Gazi. Svoje izvještaje dokumentuje i na društvenim mrežama, gdje kroz postove, storyje i reelse izvještava o ratnim razaranjima i dešavanjima u Gazi.

Od 2010. godine radi kao freelance fotoreporterka za Reuters, The New York Times i druge medijske kuće. U aprilu ove godine dodijeljena joj je nagrada Anja Niedringhaus za hrabrost u fotonovinarstvu, koju dodjeljuje Međunarodna ženska medijska fondacija (IWMF) iz Washingtona. Nagrada joj je dodijeljena za portfolio “Gaza Under Attack” koji sadrži 12 fotografija koje je objavio New York Times.

„Kamera me je učinila snažnom ženom i nastavit ću da radim i fotografišem do posljednjeg daha“,rekla je Abu Elouf.

Kustosice izložbe “MY HOME” su Laura Boushnak i Lejla Hodžić, video Džemil Hodžić.

Multimedijalna izložba “MY HOME” dio je trećeg dana programa WARM Festivala koji se ove godine održava od 8. do 13. jula u Sarajevu.

WARM Festival je jedan od najznačajnijih međunarodnih festivala o savremenim konfliktima. Na festivalu učestvuju svjetski poznati novinari, književnici i umjetnici, poput Amire Hass, Davida Rieffa, Paule Bronstein i Newshe Tavakolian.

U četvrtak u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina bit će otvorena multimedijalna izložba ukrajinskih umjetnika i novinara koja je nastala u Sarajevu kroz WARM Fondaciju “BOSNA:UKRAJINA Izvještavanje iz budućnosti”, čiji kustosi su Slaven Tolj i Lejla Hodžić.