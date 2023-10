WHO: Komarci koji šire denga groznicu uskoro će postati endemični u Evropi, SAD-u i Africi

Denga groznica postat će ovog desetljeća velika prijetnja u južnoj Evropi, južnom dijelu Sjedinjenih Država i dijelovima Afrike, budući da više temperature stvaraju povoljne uslove za komarce koji prenose zarazu, rekao je jedan od vodećih naučnika Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), javlja BBC.

Bolest je dugo bila pošast u velikom dijelu Azije i Latinske Amerike, uzrokujući procijenjenih 20.000 smrti svake godine.

Stope bolesti već su porasle osam puta na globalnom nivou od 2000. godine, uglavnom potaknute klimatskim promjenama, kao i povećanim kretanjem ljudi i urbanizacijom.

Mnogi slučajevi ostaju nezabilježeni, ali 2022. godine u svijetu je prijavljeno 4,2 miliona slučajeva, a stručnjaci za javno zdravstvo upozorili su da se ove godine očekuju rekordni nivoi prenosa bolesti.

Bangladeš trenutno doživljava najgoru epidemiju ikada, s više od 1.000 smrtnih slučajeva.

– Moramo mnogo proaktivnije razgovarati o denga groznici – rekao je za Reuters Jeremy Farrar, specijalist za zarazne bolesti koji se pridružio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) u maju ove godine.

Istaknuo je da se moraju ozbiljno pripremiti zemlje za to kako se nositi s dodatnim pritiskom koji će doći u budućnosti u mnogim velikim gradovima.

Farrar je prethodno proveo 18 godina radeći u Vijetnamu na tropskim bolestima uključujući denga groznicu.

Kasnije je vodio globalnu zdravstvenu dobrotvornu organizaciju Wellcome Trust i savjetovao vladu Ujedinjenog Kraljevstva o odgovoru na Covid-19 prije nego što se pridružio WHO-u.

Farrar je rekao da će zaraza vjerojatno uznapredovati i postati endemična u dijelovima Sjedinjenih Država, Evrope i Afrike – regijama u kojima je već bilo ograničenog lokalnog prenosa – budući da globalno zatopljenje nova područja čini gostoljubivim za komarce koji je šire. To će dovesti do velikog pritiska na bolničke sisteme u mnogim zemljama, upozorio je on.

RTV Slon/FENA