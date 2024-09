Wizz Air povećava broj letova iz Tuzle

Iako Wizz Air smanjuje broj letova u Beogradu, Nišu i Skoplju, ove godine povećava broj letova u Tuzli.

Prošle zime kompanija je iz Tuzle letjela 9 letova na 3 linije. I ove godine leti 3 linije no broj letova se značajno povećao.

Tako će, kako prenosi Zamaaero, letjeti:

-Basel tri sedmična leta (ponedjeljak, srijeda i petak do 15.11. pa ponedjeljak, petak i subota do 14.1. i nakon toga ponovo ponedjeljak, srijeda i petak), a sve do 8.1. nakon čega se ukida let srijedom, te će do kraja zimskog reda letenja letjeti dva sedmična leta.

Dortmund će letjeti pet sedmičnih letova, ali od 19.11. uvodi se i šesti sedmični tjedni let (svaki dan osim subote). Tako će letjeti do 10.12. nakon čega se ukida utorak i ponovo će letjeti pet sedmičnih letova, a kako će letjeti do kraja zimskog reda letenja.

-Memmingen će se letjeti pet puta sedmično do 15.11. nakon čega se ukida petak i letjet će se četiri sedmična leta (utorak, četvrtak, subota i nedjelja), a ovako će se letjeti do kraja zimskog reda letenja.

To znači da će Tuzla do 10.12. imati 13 sedmičnih letova, četiri više nego prošle godine, do 8.1. će imati 12 letova, a nakon toga 11 letova, dva više nego prošle godine, piše.