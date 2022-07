Za glasanje na izborima registrovano oko 63.000 birača koji žive van BiH

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj danas još jednom podsjetila državljane koji žive izvan domovine da se prijave za glasanje na Općim izborima 2022. godine te da to mogu učiniti do 19. jula do ponoći.

Kako je Feni potvrđeno u CIK-u, do danas je nalog za prijavu za glasanje otvorilo oko 63.000 birača, s tim da ih oko 10.000 još nije unijelo traženu dokumentaciju.

Najviše birača je prijavljeno u Njemačkoj, oko 17.000, te još 2.000 koji su otvorili nalog bez dokumentacije, zatim u Švedskoj – više od 6.000, uz dodatih 730 s nalogom bez dokumentacije, te u Austriji – oko 6.000, plus 919 s otvorenim nalogom bez popunjene dokumentacije.

RTV Slon/Fena