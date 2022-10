Za građane naselja u kojima nema vode obezbijeđene cisterne

Još od prethodne sedmice nekoliko tuzlanskih naselja bilo je bez vodosnabdijevanja zbog kvara na bunarskom postrojenju. Radi se o kvaru pumpnog agregata, kao i kvaru energetskog kabla.

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Tuzla do sada nije zabilježilo kvar ovog tipa, stoga ulažu velike napore kako bi vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja Tuzle bilo uredno.

“Došlo je do kvara na pumpnom postrojenju pumpe B-56, tako da su trenutno bez vode naselja Dobrnja, Čanići, Razinoge, Marina glava. Taj podzemni kabal pravimo da bi došli do toga da naselja u toku današnjeg dana budu pripojena na sistem vodosnabdijevanja”, kazao je za RTV Slon Aid Berbić, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla.



Za saniranje kvara bilo je potrebno čekati na isporuku kabla i ostalih potrebnih materijala iz Hrvatske, s obzirom na to da ih nije bilo moguće nabaviti na domaćem tržištu. To je zapravo razlog zbog čega vodosnabdijevanje u ovim dijelovima Tuzle ni početkom sedmice nije uredno, iako su to ranije nagovijestili iz preduzeća.

Mještani ovih naselja ipak su kao alternativno rješenje dobili dvije cisterne sa pitkom vodom za njihove osnovne potrebe.

“Sigurno da te količine vode nisu dovoljne, ali to je voda za piće, i tamo dosta stambenih objekata ima bunar, tako da u ovom trenutku snalazimo se onako kako je moguće”, navodi Berbić.



Iz Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Tuzla apeluju građane da budu strpljivi, te se nadaju da bi kvar mogao biti saniran do kraja današnjeg dana.