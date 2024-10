Za poljoprivredne proizvođače teška godina, pčelari malo zadovoljniji

Za poljoprivredne proizvođače u našoj zemlji je i ova godina teška. Suša je nanijela mnogo štete, proizvodi su slabijeg kvaliteta, te prinosi manji. Pčelari su ipak zadovoljniji, navodeći da je godina prosječna. Poljoprivrednici svoje proizvode plasiraju na sajmovima, što je slučaj i u Tuzli, gdje su u toku dva sajma.

Suša je ove godine nanijela mnogo štete porodici Murić. Trajala je dugo, pa je njihovo povrće lošijeg kvaliteta. Imaju svoje bunare iz kojih su svakodnevno crpili vodu, ali to nije mnogo pomoglo. Prinosi su im manji u odnosu na prošlu godinu.

”Imali smo 100 kvadrata paprike roge, vjerujte da smo samo 10 posto iskoristili, malo zbog suše, malo zbog smrdibube koja je napala, sve smo brali i bacali na otpad, nije se moglo ništa iskoristiti. Paradajz je isto podbacio, možda negdje 50 posto da je bilo, paprika žuta je bila solidna, mogla bi reći”. ističe Muhiba Murić, predstavnica Udruženja ”Tisa” Tuzla.

Ipak su od onoga što su imali, pripremili zimnicu a među tim proizvodima su se našli ajvar, salate, džemovi, sirupi. Za razliku od poljoprivrednih proizvoda, pčelarima u Tuzlanskom kantonu je ova godina bila uspješnija, ali ne idealna. Porodica Pirić bavi se dugo pčelarstvom a košnice imaju u Tuzli, Posavini i u Kladnju. Godinu opisuju prosječnom.

”Bagrem je podbacio, znamo i sami da je bilo mraza i snijega u cvjetanju, lipa opet suša, a planina nas je izvukla. Kada se sve saberu rezultati, prosječna je. Nije gora od prošle? Bolja je od prošle, tako da smo zadovoljni”. kazala je Dženana Pirić, članica Udruženja ”Tisa” Tuzla

Svoje proizvode ove porodice predstavljaju na sajmovima širom države. Svaki mjesec Udruženje ”Tisa” Tuzla na Brčanskoj Malti organizuje Sajam tradicionalnih proizvoda na kome članovi predstavljaju svoj rad.

”Ovdje smo nekih 20-tak godina, ali kao Udruženje nastupamo već tri godine samostalno, kupci su već navikli na nas. Uglavnom su prezadovoljni i našim proizvodima i ovim što izlazimo, što mogu iz prve ruke, od pravih proizvođača direktno da kupe”. navodi Murić.

Pčelari iz BiH, ali i regije, svoje proizvode su predstavili i na Prvom sajmu meda i zimnice na Trgu slobode. Proizvođači iz Hrvatske navode da im je ovo bila dobra godina.

”Ovim se poslom bavim preko 20 godina, posjećujemo sajmove širom BiH, ovo je prvi put da dolazimo u Tuzlu. Prinosi su bili polovični, možda i ispod prosjeka, ali kvalitet meda je dobar” ističe Ranko Kaurin, pčelar iz Banjaluke

”Mi se ne možemo žaliti, dosta dobro smo to odradili, odradile su naše pčele, s tim što smo vozili pčele, nismo stacionirani pčelari, vozimo do paše do paše, tako da imamo više vrsta meda, kako koja lokacija, tako je ta vrsta meda, nismo nezadovoljni, dobro je”. dodaje Sabina Biserković, pčelarka iz Gunje.

Uprkos lošijoj ili prosječnoj godini za proizvođače, cijene nisu mnogo mijenjali, kako bi kupci bili zadovoljni. Sajmovi na Brčanskoj Malti i Trgu slobode traju i u subotu, 12. oktobra.