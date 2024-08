Za popravak kvara u Fabrici u Ceriku čekaju se serviseri iz Hrvatske i Srbije

Nakon što je došlo do kvara u Fabrici vode u Ceriku, skoro sva naselja u Tuzli su bez vode cijelog dana. Puštanje vode u sistem očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Kako je pojasnio tehnički direktor JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla, Vekaz Karić, kvar još nije popravljen jer se čeka dolazak servisera iz Hrvatske i Srbije.

“Napominjem da je Fabrika za preradu vode sa membranskom tehnologijom koja ima sofiistciranu opremu i za nju nam trebaju serviseri iz Hrvatske i Srbije jer ih u Bosni nema. Kontaktirali smo ih, obećali su da će sutra doći da zajednički pokušamo riješiti taj problem. Ne bih odmah predviđao kako će se to rješavati, zato smo dali obavijest da ćemo morati u dva navrata vršiti zatvaranje sistema dijelova grada” – kazao je Karić.

S obzirom da je od početka augusta zbog suše i enormnog povećanja potrošnje vode, ovo preduzeće uvelo prigušivanje sistema, odnosno obustavu vodosnabdijevanja u noćnim satima, Karić je pojasnio da to nije izvodivo u svim dijelovima grada. Zbog toga je odgovorio građanima, koji kako kaže, griješe, tvrdeći da Vodovod pravi diskriminaciju kada je u pitanju prigušivanje sistema. Karić i

stiče da to u pojedinim dijelovima Tuzle nije moguće iz tehničkih razloga.

“Pošto imamo dosta poziva iz dijelova grada od građana, od kojih neki tvrde da zatvaramo vodu u dijelovima grada onako kako mi hoćemo, mi to radimo shodno tehničkim uslovima raspoloživom tehnologijom u sistemu zatvaranja ventila i prvenstveno gledajući da ne zatvaramo onaj dio sistema za koji znamo da je punjenje i pražnjenje može biti opasno i da može doći do pucanja cjevovoda. Mi imamo dakle tehničke razloge koje dijelove sistema prigušujemo i to je jedini razlog kako se to radi” – rekao je Karić.

Ovakav način rada bit će dok traje suša i dok se cjelokupan sistem ne stabilizuje. Fabrika vode Cerik, kaže Karić, je osiguravala 25 posto ukupne vode za Grad Tuzla, pa se iz Vodovoda nadaju da će dolazak servisera iz Hrvatske i Srbije riješiti problem.