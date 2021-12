Zajedno jače: Umrežavanje novinarki na Zapadnom Balkanu

Regionalni sastanak održan u Podgorici 16. decembra 2021. godine u okviru Media For All programa u kojem sarađuju partneri iz Britanskog Vijeća, Thomson fondacije, BIRN-a i INTRAC-a okupio je mentorke i novinarke iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije u razgovorima o važnosti saradnje i jačanju mreža podrške ženama u medijima u svim zemljama regiona.

Ovo je prvi sastanak koji u okviru Media for All programa problematizira važnost i dugoročni potencijal profesionalnog umrežavanja i ovi razgovori će se nastaviti u okviru Media for All aktivnosti na temu Rod i mediji.

Pogledajte video sa Media for All događaja na kojem su se okupile novinarke iz regiona da razgovaraju o rodno-zasnovanom nasilju i diskriminaciji sa kojima se žene u medijima, kao i njihove čitateljke/i suočavaju u društvu.