Zašto bh. stručnjaci nisu mogli otključati mobitel Nermina Sulejmanovića?

Mobitel trostrukog ubice iz Gradačca Nermina Sulejmanovića mogao bi biti jedan od ključnih dokaza u istrazi ovog slučaja, ali nakon što bude otključan. Trenutno je zaštićen šifrom koja nije razbijena.

“Mi nismo mogli da otključamo taj telefon ni u zemlji ni u inostranstvu. Mi ćemo u budućnosti kad to mogne taj telefon otključati i analizirati ali za sada to nije bilo moguće”, kazao je Dalibor Bingas, postupajući tužilac.

Iako je komplikovano, otključavanje telefona nije nemoguća misija, kažu stručnjaci. U konkretnom slučaju, Sulejmanovićev mobitel ipak nije mogao biti otključan u Bosni i Hercegovini. Problem je kažu stručnjaci, u nedostatku softvera koji je izuzetno skup.

“Druga stvar što taj softver kada se jednom kupi, košta jako puno, ali nije cijena u njegovoj kupovini nego u održavanju, a to je konstanta licenca koja se plaća godišnje ili mjesečno. Govorimo o iznosimo 50 do 100 hiljada KM. Ono što se kod nas najčešće koristi je da telefoni kojima je već urađena ekstrakcija, da se izvrši njihova analiza i zbog toga se šalju u inostranstvo da se otključaju, a ovdje se radi analiza i pregled podataka”, rekao je Davor Brigić, stalni sudski vještaj informaciono-komunikacijskih tehnologija.

A ako se telefon otključa, ono što istražitelji dobijaju je profil korisnika, što može biti od pomoći u daljnjoj istrazi.

“Mi pravimo imidž, kopiju uređaja, fizičku. Onda se vrši analiza, to radi analitički odjel u saradnji sa istražiteljima i to je IT istraživanje, gdje kombinujemo podatke sa mobitela sa tradicionalnim metodama da bismo došli do određenog rezultata. Na primjer šifre za pristup internetu, lokacije, odlazi i dolazni pozivi, sms poruke”, kazao je Saša Petrović, inspektor Federalne uprave policije.

U ovom slučaju rade se fizička i logička ekstrakcija, odnosno vađenje podataka, ali sve zavisi od vrste telefona.

“Fizička ekstrakcija je puno bolja jer radi logičku ekstrakciju memorije telefona jer i ono što je pobrisano se nalazi negdje u memoriji tako da se i ti podaci mogu spasiti. U slučaju logičke ekstrakcije najčešće neke obrisane i prebrisane stvari koje operativni sistem ne da korisniku se neće ni u tom slučaju vidjeti”, istakao je Davor Brigić, stalni sudski vještaj informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Ipak, čak i ako su u telefonu Nermina Sulejmanovića neke stvari obrisane, stručnjaci smatraju da do njih može doći, jer novi telefoni daju mnogo više mogućnosti.

“Mnogo je tu informacija. Današnji telefoni su od 128, 256 GB memorije, to je ogromna količina podataka. Uređaj pamti sve. Bitno je kao istražitelj i analitičar pristupiti ozbiljno svemu i detaljno to ispitati”, kazao je Saša Petrović, inspektor Federalne uprave policije.

A pitanje je kada će do toga doći, jer čak i u inostranstvu, čiji stručnjaci naplaćaju najmanje 5.000 eura za otključavanje, mobitel može ostati više od šest mjeseci ili godinu dana, odnosno do novog ažuriranja koje uređaj sam nudi.