Zašto građani Tuzle potres od 2,8 stepeni opisuju kao detonaciju?

Građane Tuzle sinoć je uznemirio zemljotres. Potres jačine 2,8 stepeni po Richteru osjetili su stanovnici cijelog Tuzlanskog kantona.

“21. januara u 18:20 sati područje Tuzle pogodio je slabiji zemljotres čija je magnituda iznosila 2,8 stepeni po Richterovoj skali, a intenzitet u epcientru iznosio je 4 stepena Merkalijeve skale”, kazala je za RTV Slon Amra Krehić Šuvalija, seizmologinja u FHMZ

Mnogi su ovaj zemljotres opisali kao snažan udar, a iskustva su podijelili na stranici Evropskog seizmološkog centra, koji je također potvrdio istu jačinu potresa.

Iako je zemljotres bio umjerene jačine, on je bio na dubini do dva kilometra. Stanovnici naselja Solina, gdje je bio epicentar, kažu da je osjećaj vrlo neugodan.

To najbolje zna Zula, koja sinoćnji zemljotres opisuje kao neobičan. Kaže da je osjećaj bio drugačiji, te da nije odmah shvatila da se radi o potresu.

“Ja i muž smo sjedili i gledali TV. Osjetila se kao neka detonacija, nije bilo da se trese, nego je samo kliznulo. Baš je neobičan zemljotres bio. Moj muž je izašao napolje da vidi objekat koji smo nedavno renovirali da se nije slučajno slegao. Odmah sam djecu zvala i rekla sam im da je bio zemljotres da budu u pripravnosti, ne daj Bože nečega jačeg da znaju šta će raditi”, priča nam Zula Mujkić, stanovnica naselja Solina.

Iako na sreću u našoj zemlji posljednjih godina nije bilo jačih potresa, ranija iskustva naučila su i Muhameda da ni manje zemljotrese ne treba shvatati olako.

“To kad čuješ, zahuči nešto, ružan šum, ružan zvuk. Sve je to odjednom, pa ne zna čovjek ni šta da radi. Panika me uhvati, kontam šta ću večeras, pa skontam neću ni spavat. Ili da ja spremim sebi garderobu pa da ja to mogu uzet i ići”, rekao je Muhamed Salihović, stanovnik naselja Solina.

S obzirom da se, kako seizmolozi kažu, zemljotres dogodio skoro na površini, to je i razlog ovakvih osjećaja. Umjerena jačina potresa kakav je sinoć bio može uzrokovati i određene štete.

“Intezitet od 4 stepena Merkalijeve skale, ljudi osjete i dolazi do pomjeranja slika, zveketanja posuđa. Kod starijih objekata može doći do urušavanja dimnjaka, pada crijepa sa krova. Što je zemljotres plići, jači je intenzitet na površini zemljine kore”, istakla je Amra Krehić Šuvalija, seizmologinja u FHMZ.

Na sreću, kako nam je i potvrđeno iz Civilne zaštite Tuzla, prijave šteta nije bilo. Iako, kako kažu stručnjaci, nema mjesta panici, ipak pozivaju građane na oprez.