Zašto sarajevski ima 10 puta više linija od tuzlanskog aerodroma?

Međunarodni aerodrom Tuzla zabilježio je drastično smanjenje broja putnika otkako je u augustu prošle godine niskobudžetna aviokompanija Wizz Air ukinula većinu linija za zapadnu Evropu. Razlog je, tvrde iz menadžmenta aerodroma vanredni servis, a ne nerentabilnost, te se očekuje WizzAirov povratak.

„Valjda svima treba da bude jasno da mi ništa nismo mogli učiniti da promjenimo tu odluku”, kazao je Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog Aerodroma Tuzla.

Pad broja putnika

Aerodrom je potom raspisao Javni poziv za aviokompanije koje imaju interesa i žele uspostaviti ili obnoviti letove iz Tuzle, a ponuda grčkog Lumiwingsa proglašena je najpovoljnijom. Međutim, sreća nije dugo trajala, te su već u februaru obustavili sve letove s Međunarodnog aerodroma Tuzla, navodeći kao razlog lošu popunjenost aviona.

“U prvih šest mjeseci smo, uz sve ove nedaće, imali preko 90.000 putnika što nije cifra ni blizu one iz 2023., ali slična cifri iz 2020 i 2021. godine kada je bilo 15 destinacija. Naravno tada je bila pandemija, ali negativna kampanja se vodi protiv Međunarodnog aerodroma Tuzla iz nekih centara iz njima znanih razloga”, dodaje Halilčević.

I dok je iz Tuzle trenutno moguće letjeti na tri destinacije, samo 84 kilometara zračne udaljenosti – sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, moguće je letjeti na preko 30 destinacija. Pored redovnih linija, kompanija Ryanair je od aprila uvela direktne linije za Geteborg, London, Brisel, Memingen, Milano kao i za Solun. Započete su i linije za Kopenhagen, zatim Oslo i Štohkolm, te direktna linija za Atenu, kao i direktnu liniju za Skoplje.

„U prvih šest mjeseci bilježimo rekordne rezultate, pa već od 01.01. do 30.06. tekuće godine opslužili smo preko 700 hiljada putnika što je za 35 posto više u odnosu na isti period prošle godine“ – kazala je Sabina Kovač, glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Ima li rješenja za Međunarodni aerodrom Tuzla?

Veći promet sarajevskog u odnosu na tuzlasnki Aerodrom očekivan je, s obzirom na to da je riječ o glavnom gradu i sjedištu ambasada. No, to ne znači da tuzlanski Aerodrom treba biti prepušten sam sebi, tvrdi poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Admir Čavalić. Smatra da je rješenje u uključivanju viših nivoa vlasti, odnosno Federacije, kao i izdvajanje više novca za subvencije, baš kao što se to radi u Sarajevu.

„Federalni nivo je suodgovaran kada je u pitanju tuzlanski Aerodrom kao što podržava Aerodrom Sarajevo mora i tuzlanski. To radi kroz neke kapitalne izdatke, ali bilo bi dobro da se ta pomoć poveća. Kada govorimo o subvencijama tu ne smije biti namještanja, bilo bi dobro da se kroz subvencije podrži više avio kompanija“ – ističe Čavalić.

A na tome će, kaže prvi čovjek Tuzlanskog kantona i raditi, ali ne kao prošli put, kada je subvenciju od 2,5 miliona maraka dobio grčki Lumiwings.

„Ja sam stao iza stava da mi nećemo ova sredstva koja imamo, 2,5 miliona za subvencije, realizirati dok Vlada ne dobije jasne garancije, odnosno da ćemo imati efekat, a to je pune zrakoplove“ – rekao je Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.

No, dok tako ne bude putnici ispaštaju.

„Šta je uzrok tome, zašto nemaju da se mi možemo priključiti, kažu da se ne možemo prikopčati sa tuzlanskog Aerodroma, samo Sarajevo, Zagreb, Beograd. Tu mi je i zaova koja živi u Njemačkoj u Hamburgu i ona bi željela isto tako da ima Hambrug možda bi se češće i dolazilo, to je nekih sat i po vremena“ – kaže Šemsa, putnica sa Međunarodnog aerodroma Tuzla.

„Ja sam iz Londona, tamo živim. Često koristim Aerodrom Tuzla jer radim u Zvorniku, a to je blizu. Ja očekujem da Tuzla ima više letova, ima veliki potencijal, puno turista, tako bi ih došlo još više“, ističe Mir, putnik iz Londona.

U međuvremenu menadžment tuzlanskog Aerodroma sa nekoliko aviokompanija vodi pregovore koji će, nadaju se ubrzo uroditi plodom. Posebno ih raduje saradnja sa Pegasusom čiji prvi let iz Tuzle za Istanbul je najavljen u augustu. Na sreću mnogih, špekuliše se i to da će bh. dijaspora, već od proljeća moći ponovo letjeti iz Tuzle za Zapadnu Evropu i to sa Wizz airom.

