Završena sanacija trotoara uz UKC Tuzla

Okončani su radovi na uređenju i sanaciji dijela trotoara u ulici prof. dr. Ibre Pašića, koje je realizovala gradska Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Sanacija je obuhvatila dionicu uz desnu kolovoznu traku iz južnog pravca, od posljednjeg kioska ispod objekta UKC-a Tuzla do skretanja prema ulici Bogdana Đukića.

Tokom radova izvršeno je asfaltiranje pješačke staze, postavljanje zaštitne ograde na pojedinim dijelovima, te ugradnja uzdignutih ivičnjaka radi sprječavanja nepropisnog parkiranja i sigurnijeg kretanja pješaka.

Iz nadležne službe zahvalili su građanima na strpljenju, navodeći da je završetkom druge faze osigurana kontinuirana i bezbjedna pješačka veza od ulice Maršala Tita do ulice Armije RBiH, uz kompleks UKC-a Tuzla.