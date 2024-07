Završena treća po redu Sedmica gitare u Tuzli

Ovogodišnje ljeto u Tuzli je obogaćeno brojnim idejama koje je bogato ponudio Tuzla Guitar Week na čelu sa gitaristom Sanelom Redžićem.

Događaj iz oblasti kulture koji je već treću godinu zaredom u Tuzlu doveo renomirane umjetnike, je omogućio mnogo znanja, iskustva i uživanja učenicima, ali i publici.

Ovoga puta publika je mogla uživati u jedinstvom spoju muzičke i likovne umjetnosti, jer je u sklopu Tuzla Guitar Week-a svojih osam početnih studija iz opusa „Gitarista“ izložio legendarni bh. slikar i grafičar, akademik Safet Zec.

Osim svakodnevnih majstorskih radionica, časova, koncerata koji su održavani svake drugi večeri, posebno oduševljenje publike i javnosti je izazvao koncert u prirodi na izletištu Ilinčica kada je CIPRA gudački kvartet iz Beča nastupio sa Sanelom Redžićem na gitari.

Još nikada nešto takvo nije napravljeno na Ilinčici i pokazalo se da je ovakav događaj zaista nadmašio sva očekivanja i za publiku je kompletan nastup, a naročito kvinteta kada su na jedinstven način mogli slušati pet instrumenata, bio bajkovit.

U ugodnom prirodnom ambijentu i miru publici su izveli veoma interesantan i pristupačan program a mogla su se čuti djela Mozarta, četiri bosanske pjesme u obradi Borisa Papandopula, tri sefardske pjesme u obradi Emila Cossetta (obrade za gitaru i violinu Sanela Redžića), Aleksandre Vrebalov te su izvedene dvije BH premijere – “Prinzip” djela pisanog od strane tuzlanke Belme Bešlić Gál te Engleski koncert, koji je napisao veliki i svjetski poznati Vojislav Ivanović.

„Moje prijateljstvo sa Sanelom Redžićem seže mnogo godina unazad a umjetnička saradnja još od 2017. kada sam mu napisao i posvetio kompoziciju “Lament and Dance”, koja, nakon njegovog izvođenja polako postaje priznata i izvođena u svijetu. Sanelov gost, tj. gost “Tuzla Guitar Week-a” sam od početka, već treći put, i mogu da kažem da je to festival koji odlikuje ne samo vrhunski umjetnički program nego i vrhunska, kreativna atmosfera susreta starih i novih muzičkih prijatelja, razmjene iskustava i nerijetko, rađanja novih projekata i planova. Posebna vrijednost festivala su majstorske radionice u okviru kojih učesnici imaju prilike raditi sa renomiranim svjetskim pedagozima, i to, što je rijetkost na festivalima ove vrste sa svakim od njih, i istovremeno se družiti i muzicirati. Tako sam i ja za ove tri godine imao zadovojstvo da radim sa mnogim talentovanim đacima iz naše zemlje ali i inostranstva. Ovogodišnje izdanje festivala je međutim, predstavljalo posebno zadovoljstvo za mene. Na posebnoj, zaista čarobnoj večeri na predivnom lokalitetu Doma prirode na Ilinčici, Sanel je, u saradnji sa izvrsnim gudačkim kvartetom CIPRA iz Beča, izveo i tri stava iz mog Engleskog koncerta za gitaru i gudače. Ovaj petostavačni koncert građen je na predlošku muzičkog materijala iz pet popularnih britanskih rock pjesama (Another One Bites the Dust, Angie, Walking On the Moon, While My Guitar Gently Weeps, Aqualung), koje je po riječima kritike “Ivanović upotrijebio tek u službi citata, koje je spretnim permutacijama razvio u kompleksno razrađene solističke i orkestralne dionice”. Uzbudljivo izvođenje Sanela i kvarteta CIPRA nagrađeno je burnim aplauzom publike i efektno je zaokružilo muzički dio festivala“, ispričao je Ivanović, profesor gitare na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu.

U istoj ulozi je i Aleksandra Ivanović, gitaristkinja koja nastupa širom svijeta i koja od početka dolazi na Tuzla Guitar Week, a ove godine u svojstvu predavača: „Stvarno mi je izuzetno zadovoljstvo raditi sa ovim mladim gitaristima. To je jedan toliko visok tehnički i izvođački nivo da je rad uživanje. Đaci dolaze ovdje da uče i jako je dobro da imaju priliku na ovakvim festivalima da prođu puno časova sa puno različitih predavača. I to ne samo jednom, nego više puta, takav je koncept ovog festivala. To je izuzetno iskustvo i to je Sanel jako dobro zamislio. Na drugim festivalima se možda sretnu jednom ili dva puta različiti profesori. Mislim da su svi učesnici prezadovoljni iskustvom koje su poneli odavde“, istakla je Aleksandra Ivanović.

Izražavajući veliko zadovoljstvo idejom i organizacijom, na Tuzla Guitar Week-u su protekle sedmice boravili, između ostalih, Alejandro Cordova iz Meksika, Darko Bageski iz Sjeverne Republike Makedonije i Titus Isfan iz Portugala, koji je i ranije bio na Sedmici gitare i ovoga puta izjavio da se u gradu soli osjeća kao kod kuće. Samo što im je u Tuzli sada bilo toplije, dodali su šaljivo.

Ovo je treća godina da Sanel Redžić Sedmicu gitare održava u Tuzli, a prije toga se od 2016. do 2021. godine u njegovoj organizaciji održavala Ljetna škola gitare na Zlaći.

Nakon pet veoma uspješnih edicija, interesantno je da nekoliko učesnika od prve godine (2016. tada na Zlaći) dolaze i dalje na Tuzla Guitar Week, što znači da je to za njih veoma inspirativno, istakao je umjetnički direktor manifestacije, Sanel Redžić.

„Oni se druže, uče jedni od drugih, uvezuju se, što je u ovom poslu također veoma bitno. Svake godine je nama kao predavačima interesantno da vidimo da li su oni napredovali i da ih na tom njihovom putu podržimo“, kaže Redžić.

Učenici su imali priliku da svakodnevno rade sa eminentnim profesorima, sa kojima u redovnom obrazovanju vjerovatno nikada ne bi radili i to je umnogome obogatilo njihovo iskustvo i znanje. To su pokazali na završnom koncertu koji je održan u Ateljeu Ismet Mujezinović.

Vrijednost i kvaliteta se ogleda i u tome što se mnogi učenici, ali i profesori, vraćaju iz godine u godinu ovoj manifestaciji. Kristina Miljenović iz Podgorice godinama dolazi na ovu vrstu časova u organizaciji Sanela Redžića.

„Sedmica gitare u Tuzli je bila nezaboravno iskustvo! Bila sam i ranije, i svaki put sam naučila toliko toga novo o muzici i sviranju gitare. Raditi sa velikim profesorima bilo je inspirativno, njihova strast prema muzici je zaista velika. Koncerti su bili vrhunac emocija, gledajući profesore kako sviraju pred publikom i dijele ljubav prema muzici je nešto što mi je ostalo u sjajnom sjećanju. Sve u svemu, Sedmica gitare je bila prilika za učenje, inspiraciju i nevjerovatno iskustvo koje me je nadahnulo da nastavim svirati i učiti“, istakla je Miljenović.

Filip Kos iz Virovitice ističe svoje iskustvo: „Veliko je iskustvo jer sam upoznao puno drugih profesora i jako puno sam od njih naučio. Bilo mi je mnogo posebno i jako zanimljivo. Koncerti su bili odlični i baš je bilo perfektno, vidjelo se da su ljudi uživali i da vole muziku. Jedva čekam da dođem i sljedeće godine“.

„Mi ovdje imamo dobru ostavštinu iz starog sistema, jer je ovdje nivo školovanja jako visok. Konstantna je nastava sa profesorima, ali to možda nekada može preći u monotoniju. Ovakav vid manifestacije je dobar jer ćete čuti neke stvari od još tri ili četiri profesora i raditi s njima, tako da se učenici svaki put kroz to motivišu“, ističe Redžić i dodaje da iza ovakve priče stoji već osmu godinu i da mu je veliko zadovoljstvo što danas kao srednjoškolce vidi učenike koji su tada imali po sedam ili osam godina.

Aleksandra Ivanović je, čestitavši Sanelu na organizaciji, istakla da svi koji rade taj posao znaju koliki je podvig organizovati takav događaj: „To je za svaku pohvalu. Nadam se da će uspijevati da istraje u tome, jer to su prilike kada slavimo našu gitaru, kada imamo priliku da se uvezujemo i družimo, jer je to jako važno za našu profesiju.“

Da je veliki značaj umrežavanja pokazuju svake godine i nastavci saradnji. Sanel Redžić i CIPRA gudački kvartet iz Beča su ove godine u maju skupa nastupali u Beču, zatim na Ilinčici u Tuzli u četvrtak 18. jula, te će skupa nastupati i na festivalu u Varešu 23. jula. Posljednjeg vikenda oktobra će biti gosti i na festivalu kojeg u Istočnom Sarajevu organizuju Vojislav i Aleksandra Ivanović, gdje će nastupati i predavati. Saradnja se nastavlja i sa tuzlanskim profesorom Elvisom Sivčevićem, koji je i ove godine na Tuzla Guitar Weeku održao koncert i svakodnevno radio sa učenicima.

Značajan dio svake manifestacije ovoga tipa su volonteri koji imaju veliku ulogu u pomaganju i organizaciji.

Emina Pirić je uz Tuzla Guitar Week od samih početaka i prenijela nam je svoje iskustvo: “3.Tuzla Guitar Week je bio pravo uživanje! Druženje sa ljudima koji dijele istu ljubav prema sviranju bilo je nezaboravno. Kao volonter, ponosna sam što sam mogla doprinijeti i dati svoje vrijeme i energiju da ovaj događaj učinim posebnim. Hvala svim ostalim volonterima koji su također nesebično radili!”, istakla je.

Nakon svakodnevnih radionica, časova, druženja, četiri koncerta učesnika iz Portugala, Meksika, Makedonije, BiH, Njemačke, Austrije, i velikog zadovoljstva učesnika i publike, zaista je u Europu i svijet poslana poruka o velikom uspjehu Tuzla Guitar Week-a, o značaju neformalnog obrazovanja, umrežavanju i o važnosti umjetnosti i kulture koja nas kroz historiju, a i dan danas, uči životnim vrijednostima i oblikuje ličnosti.

To je i jedna od voditelja za mlade gitariste koji iz godine u godinu žele biti tu, za roditelje koji svoju djecu upućuju na ovu manifestaciju, ali i za one starije učesnike koji uživaju svake godine iz različitih dijelova Europe doći na ovaj jedinstveni događaj, koji će naredne godine, kako je najavljeno, na svim događajima, a naročito na koncertima na Ilinčici, popuniti sva mjesta i još jednom ponuditi bogat program.

Ove godine Sedmicu gitare u Tuzli su podržali Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Grad Tuzla i Turistička zajednica Grada Tuzle. Zlatni sponzor je Sparkasse Bank. Prijatelji projekta su NLB Banka, Fondacija tuzlanske zajednice, Javna ustanova centar za kulturu Tuzla, MONO Digital, Grand Hotel Tuzla. Kao i svake godine zahvale idu i svim medijima koji su podržali manifestaciju; RTV7 Tuzla, RTVTK, Tuzlainfo.ba, Radio Kameleon, Tuzlarije.net, BHRT, radiosarajevo.ba i mnogi drugi.