Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle obavijestila je građane da su završeni radovi na utopljavanju objekta Mjesne zajednice Ljubače.

Radovi su obuhvatili ugradnju vanjske termoizolacije fasadnih zidova, postavljanje sloja toplotne izolacije ispod krovne konstrukcije, djelimičnu sanaciju krova te zamjenu dotrajalih oluka i prateće limarske opreme. Ukupna vrijednost projekta iznosi 45.000 KM.

Ovim projektom poboljšani su uslovi za rad i boravak korisnika objekta, uz povećanje energetske efikasnosti objekta.