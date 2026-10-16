Završeno asfaltiranje puta u tuzlanskom naselju Hasanbašići, uloženo više od 50.000 KM

Asfaltiranje puta u naselju Hasanbašići, na području mjesne zajednice Kiseljak u Tuzli, završeno je u okviru programa „Putna infrastruktura II“, saopćeno je iz Gradske uprave Tuzle. Radovi su obuhvatili sanaciju i asfaltiranje dionice duge 200 metara, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 50.058,98 KM.

Radove je realizovala Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, u skladu s potpisanim ugovorom za LOT 1 programa „Putna infrastruktura II“.

Sanacijom ove dionice poboljšani su uslovi za odvijanje saobraćaja i svakodnevno kretanje stanovnika naselja Hasanbašići.

Iz Gradske uprave zahvalili su građanima na saradnji i razumijevanju tokom izvođenja radova, ističući značaj ulaganja u lokalnu putnu infrastrukturu.

Najavljeno je i da će javnost biti pravovremeno obaviještena o nastavku realizacije ugovorenih projekata na ostalim lokacijama obuhvaćenim programom „Putna infrastruktura II“.