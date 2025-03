Zbog obilnih padavina: Na snazi meteoalarm za veći dio BiH

Za veći dio Bosne i Hercegovine danas je upaljen narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina, a bit će aktiviran do 29. marta.

Kako navode u Federalnom hidrometeorloškom zavodu BiH, u narednim danima, osim četvrtka, intenzitet padavina neće dosezati prag za izdavanje upozorenja. Ipak, zbog stanja vodotoka i mogućnosti njihovog izlijevanja, potreban je povećan oprez.

Širom zemlje očekivana je količina padavina između 20 i 40 l/m2. U četvrtak, 27. marta očekivana količina padavina u većem dijelu Bosne između 40 i 60, lokalno 80 do 90 l/m2. U petak i subotu padavine širom zemlje slabog do umjerenog intenziteta, 5-15, ponegdje do 20 l/m2.

Svjetska meteorološka organizacija savjetuje da se poduzmu mjere opreza i prati posljednja prognoza vremena