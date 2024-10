Zelene površine u Tuzli bogatije za nove sadnice drveća

Širom Tuzle održana je dvanaesta terenska volonterska akcija sadnje drveća u sklopu projekta “Let’s Do It Tuzla”. Projekat „Let's Do It Tuzla“ i terenske akcije koje se realizuju pod njegovim okriljem, sastavni su dio pokreta „Let's Do It Bosna i Hercegovina“, koji je u prethodnim godinama uz pomoć i podršku nekoliko stotina hiljada volontera širom naše zemlje, dao veliki doprinos pošumljavanju zemljišta, očuvanju zelenih površina te edukaciji svih struktura društva o njihovom značaju.

U sklopu ovogodišnje terenske akcije sadnje drveća na području Grada Tuzla, uz angažman 120 vrijednih volontera, zasađeno je ukupno 60 sadnica raznih vrsta drveća, primarno u dvorištima osnovnih i srednjih škola sa kojima je ostvarena uspješna saradnja na prethodno provedenoj terenskoj akciji čišćenja otpada u sklopu “World Cleanup Day-a”.

Pored toga, određeni broj sadnica je zasađen i na lokaciji parka kod Muzičke škole u Tuzli, čime je pružen značajan doprinos uljepšavanju javnih površina na kojima građani i turisti provode svoje slobodno vrijeme. Tehničku pomoć i podršku u realizaciji pomenutih aktivnosti na javnim gradskim lokacijama pružilo je JKP “Komunalac” Tuzla.

“Očuvanje zelenih površina, zaštita životne sredine i unapređenje lokalne zajednice mogući su kroz angažman svih segmenata društva, što upravo i jeste fokus volonterskih aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Let's Do It“ u našoj zemlji. Svi građani Tuzle, naročito mladi ljudi imaju priliku da svojim radom, kroz ove i slične terenske aktivnosti, doprinesu poboljšanju ne samo cjelokupnog ekološkog stanja već i smanjenju nivoa zagađenja zraka u Tuzli, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. Zaista smo ponosi na sve mlade osobe koje su kroz sve prethodne godine našeg rada i djelovanja dale simboličan doprinos sveukupnom poboljšanju uvjeta života, a čiji efekti rada su danas i više nego vidljivi. Naša budućnost je u našim rukama, zato imamo obavezu da kontinuirano radimo u pravcu stvaranja čišćeg i zdravijeg ambijenta za život svih nas” ističu iz Let’s Do It Tuzla

Učesnici ovogodišnje terenske akcije sadnje drveća, pored članova i volontera Projektnog odbora „Let's Do It Tuzla“, bili su učenici JU OŠ “Kreka”, JU Behram-begova medresa, JUMS Elektrotehnička škola, JU OŠ “Centar”, JUMS Saobraćajna škola, JU OŠ “Brčanska malta”, JU OŠ “Novi Grad”, JU Gimnazija “Meša Selimović”, JU OŠ “Solina”, JU OŠ “Slavinovići” i JU OŠ “Sjenjak”, a koji su bili domaćini terenske akcije sadnje drveća u njihovim dvorištima. Pored navedenih, značajan doprinos realizaciji akcije dali su i vrijedni uposlenici kompanije Admiral, koji su svoju društvenu odgovornost potvrdili ličnim učešćem u ovoj ekološkoj aktivnosti.

I ove godine aktivnosti u okviru projekta “Let’s Do It Tuzla” se provode uz podršku partnera projekta i to kompanija Admiral, Eko život, Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, DCCS, Garašević, Mkf MI-BOSPO, Vulkan i drugih društveno odgovornih kompanija i institucija.