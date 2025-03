Žene Srebrenice i ovaj mjesec okupljene na Trgu slobode: „Borba za istinu ne smije stati“

Borba za istinu o genocidu ne smije stati!

Bećir, Fadil, Fikret, Behadil. Njihove slike i ovog 11. u mjesecu nana Ajka ponijela je u Tuzlu, na Trg slobode, zajedno sa drugim majkama Srebrenice.

Na čelu najtužnije kolone, godinama podsjećaju domaću i svjetsku javnost o genocidu počinjenom u Srebrenici i okolini.

„Jednog nisam ukopala, njega nisam još pronašla.“ tužno nam je kazala Ajka Husić.

Pored Ajke, na Trg došla je i Nura. Ni kiša je nije omela u tome da podsjeti negatore genocida da je prije trideset godina izgubila više od trideset članova svoje porodice. Kaže da istina nikada ne smije nestati.

“Danas posebno ali i ovih dana, mjeseci, Majke su uznemirene, i koje su tamo nemoćne. Oni misle da je to nestalo, nije to nestalo, to je bilo jednom, pošlo da nestane, ali mi smo stali u odbranu i stat ćemo opet u odbranu.“ kazala je Nura Mekanić.

Prema riječima članica Udruženja Žene Srebrenice situacija je alarmantna ne samo zbog nepravde koja traje decenijama, već i zbog nesigurnosti koja se ponovo nadvila nad ljude u Srebrenici i cijeloj Bosni i Hercegovini. Smatra da se ključne državne institucije sistemski urušavaju, čime se dodatno ugrožava sigurnost građana, posebno u ovom kraju.

„U Srebrenici kakvo je stanje? Ljudi su uplašeni, pogotovo oni koji su preživjeli sve te katastrofe od ’92-’95.„ navodi Nura Begović, predsjednica Udruženja “Žene Srebrenice”.

Dodaju i kako su zabrinute zbog privremenog zatvaranja Memorijalnog centra u Srebrenici.

„Živim tamo, živim blizu Memorijalnog centra. Ja hoću da kažem da nekako to znamo, uglavnom rukovodstvo imamo koje vodi računa o tome svemu ali mislim da je uslijedila takva odluka zato što je na jednom puklo da nema obezbjeđenja, da nema SIPE, da neka policajaca.“ dodaje Begović.

Poruka Majki Srebrenice je jasna, borba za istinu i pravdu ne prestaje, a okupljanje na Trgu slobode nije samo čin sjećanja, već i poruka da zločini ne smiju ostati nekažnjeni, a žrtve ne smiju biti zaboravljene.

