Program British Council-a za Žene u STEM-u obezbjeđuje stipendije talentovanim naučnicama za postdiplomske kvalifikacije u Velikoj Britaniji, podstičući uspjeh u karijeri na globalnom nivou. Ove godine program dodjeljuje 25 stipendija u 12 zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, pružajući pristup raznovrsnom spektru master studija, sa sveobuhvatnim pogodnostima kao što su potpuna pokrivenost školarine, mjesečne stipendije za život, povratni letovi u Veliku Britaniju i naknade za vize i zdravstveno osiguranje.

British Council u Bosni i Hercegovini najavio je petu godinu zaredom dodjelu stipendija u okviru programa Žene u STEM-u, kojim se stipendiraju talentovane naučnice, omogućavajući im da steknu postdiplomske kvalifikacije na svjetskom nivou u Velikoj Britaniji. Ovaj program osnažuje naučnice u Bosni i Hercegovini da postignu uspjeh u karijeri u svojoj zemlji i međunarodnoj naučnoj zajednici.

Ove godine British Council obezbjeđuje 25 stipendija za stipendistkinje iz Turske, Zapadnog Balkana, Centralne Azije i Južnog Kavkaza. Program omogućava pristup raznovrsnom izboru od 82 magistarska programa na pet prestižnih britanskih univerziteta – Cardiff University, University of Westminister, Cranfield University, City St George's, University of London, University of Glasgow.

Nakon završetka svojih programa i kurseva, naučnice se vraćaju u svoje zemlje kako bi doprinijele STEM sektoru, kao i podijelile vrijedne veze i iskustva iz Velike Britanije. Prošle godine je uspješnu bila Ivana Velimirović iz Sarajeva koja trenutno na University of Glasgow pohađa magistarski program fokusiran na održivi vodeni okoliš te se radujemo da će nakon završenog studija moći doprinijeti efikasnijem upravljanju i brizi o vodama u BiH.

Osmišljen kao prilika za one naučnice koje nisu imale priliku da studiraju u inostranstvu, program daje prednost kandidatkinjama koje si ne bi mogle priuštiti školovanje u inostranstvu bez ove stipendije. Naglašavajući jednakost, raznolikost i inkluziju, program pozdravlja prijave naučnica svih dobnih grupa. Osim toga, kandidatkinje treba da ispune uslove za upis na određeni univerzitetski kurs, uključujući završen odgovarajući dodiplomski studij.

Program Žene u STEM-u za akademsku 2025-26. godinu pokriva punu školarinu, mjesečnu stipendiju za život, povratne letove u UK, naknade za vize i zdravstveno osiguranje, kao i naknadu za IELTS test, ako je potrebno.

Prijave se mogu izvršiti direktno preko univerziteta koji nudi željene kurseve. Zainteresovane kandidatkinje mogu posjetiti web stranicu British Councila u Bosni i Hercegovini kako bi pristupile kompletnoj listi dostupnih master programa. Rok za prijavu je 30. april 2025. godine. Za 10. i 19. mart planirani su webinari na kojem će predstavnici univerziteta i British Council-a govoriti više o programu, te biti dostupni za pitanja potencijalnih kandidatkinja. Link za prijavu na webinar dostupan ovdje.

Program Žene u STEM-u naglašava posvećenost British Council-a osnaživanju žena naučnica u nauci i tehnologiji, doprinoseći inkluzivnijoj i raznovrsnijoj globalnoj STEM zajednici. Važno je napomenuti da program nema starosnu granicu, dakle žene svih dobnih grupa se mogu prijaviti.

O British Council-u:

British Council je međunarodna organizacija Ujedinjenog Kraljevstva za kulturne odnose i mogućnosti obrazovanja. Podržavamo mir i napredak stvarajući veze, razumijevanje i povjerenje između ljudi u UK i drugih širom svijeta. To već 90 godina radimo u oblastima umetnosti i kulture, obrazovanja i engleskog jezika. Radimo sa ljudima u preko 200 zemalja i teritorija, a prisutni smo sa više od 100 predstavništava.

www.britishcouncil.ba