Zimska oluja u SAD-u: Najmanje sedam mrtvih, stotine hiljada bez struje

Arnela Šiljković - Bojić

Zimska oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države odnijela je najmanje sedam života i ostavila stotine hiljada domaćinstava bez električne energije, dok se ekstremni vremenski uslovi šire od Teksasa do Nove Engleske.

Zbog snijega, susnježice, ledene kiše i izrazito niskih temperatura zatvaraju se škole i putevi, a zračni saobraćaj je teško poremećen. Prema podacima servisa FlightAware, otkazano je više od 11.000 letova, dok je stranica PowerOutage bilježila više od 800.000 domaćinstava bez struje do nedjelje poslijepodne.

U Louisiani su potvrđene najmanje dvije smrti od hipotermije, a smrtni slučajevi povezani s olujom prijavljeni su i u Teksasu, Tenesiju i Kansasu. U New Yorku je gradonačelnik Zohran Mamdani saopćio da je u subotu u gradu preminulo najmanje pet osoba, uz napomenu da uzroci smrti još nisu utvrđeni. Meteorolozi upozoravaju da bi opasni uslovi mogli potrajati danima i pogoditi oko 180 miliona ljudi. Kao jednu od najvećih prijetnji izdvajaju led, koji može lomiti drveće, rušiti dalekovode i pretvoriti puteve u visokorizične dionice, pa su vlasti u pojedinim državama reagovale na stotine saobraćajnih nesreća.

Obilne snježne padavine i poremećaji u saobraćaju zabilježeni su i u Kanadi, gdje je došlo do stotina otkazivanja letova, a u provinciji Ontario prognozirano je između 15 i 30 centimetara snijega

