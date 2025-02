Zmajevi u Tuzli: Kipar neće imati šanse, cilj je jasan

Naši Zmajevi okupili su se sinoć u Mejdanu gdje ih čeka važan meč protiv Kipra, koji je na rasporedu u petak u 20 sati. Već su počeli pripreme za utakmicu, a iako su izraziti favoriti u ovom susretu svjesni su koliko je ovaj meč važan za daljnji tok kvalifikacija.

Selektor Adis Bećiragić na raspolaganju ima većinu pozvanih igrača, osim Džanana Muse koji bi se timu trebao priključiti večeras.

„Od prvog dana smo počeli da pričamo o tome koliko moramo biti oprezni protiv ekipa koje izgledaju kao autsajderi, ali onda to zna vrlo često da krene pogrešnim tokom tako da smo još od sinoć krenuli sa psihičkim pripremama ekipe za ovu utakmicu protiv Kipra“, rekao je Adis Bećiragić, selektor košarkaške reprezentacije BiH.

A čini se da su Zmajevi itekako spremni za Kipar. Za razliku od Francuske, koja je slavila u Mejdanu, Kipar neće tako dobro proći, smatra Miralem Halilović.

„Ja mislim da će se Kipar puno teže provući, mislim da je to potpuno drugačija utakmica. Utakmica u kojoj smo mi favoriti i u kojoj trebamo opravdati tu ulogu favorita, izboriti pobjedu i naravno čekati šta će se desiti na utakmici u Jazinama nadajući se da će ova pobjeda protiv Kipra biti dovoljna, ali isto tako biti spremni ukoliko se desi nešto drugo da idemo u Francusku i da se ‘potučemo’ s Francuzima”, izjavio je Miralem Halilović, košarkaš reprezentacije BiH.



Bosna i Hercegovina ima dobre šanse za plasman na Eurobasket, a važnu ulogu u tome ima upravo utakmica protiv selekcije Kipra. Uprkos važnosti ove utakmice za daljnji tok kvalifikacija, pritiska među igračima nema, a svi su svjesni zadatka koji je pred njima.

„Ne postoji (pritisak) jer svjesni smo, uz dužno poštovanje prema Kipru, šta trebamo uraditi i ako uz našu publiku pristupimo utakmici kako treba da ne bismo trebali imati problema“, rekao je Ajdin Penava, košarkaš reprezentacije BiH.

Zmajevima se priključio i Castaneda

Navijače je obradovala i vijest da je naša reprezentacija dobila još jednog igrača. Riječ je Xavieru Castanedi, koji je već obavio trening sa Zmajevima.

„Moramo ovog našeg novog plejmejkera da uvučemo u dio tima i dio atmosfere. Za sada je sve dobro i izgleda da će to biti lijepo. On je zadužen da ne promaši nijednu tricu. Tako da imamo tu jednu internu šalu- on je tu da pogodi tricu i nadam se da će tako i nastaviti“, kazao je selektor Bećiragić.

Inače, Francuska je prva u grupi E sa osam bodova. Slijede BiH i Hrvatska sa šest bodova, dok je Kipar posljednji bez pobjede. Na Eurobasket idu dva najbolja tima iz grupe, međutim Kipar je kao domaćin prvenstva već osigurao plasman. Ukoliko BiH i Hrvatska na kraju budu imale isti omjer, naš tim će ići na Eurobakset zbog boljeg međusobnog duela.