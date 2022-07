ŽO HDZ Soli:„Osigurati ugalj i pelet za domaće stanovništvo i izbjeći stvaranje krize“

Stanovnici Tuzlanske županije/kantona kao i ostatak države sve su zabrinutiji za otežanu nabavku energenata za nadolazeću zimu i grijnu sezonu. Enorman porast cijene peleta, drva i uglja bio je prvi udar na stanovništvo. Nakon toga uslijedilo je stvaranje nepotrebne krize s isporukom uplaćenog energenta za zagrijavanje. Ovih dana dogodilo se i povećanje cijena za ugalj iako su prilikom kupovine bile dogovarane niže cijene. Poseban udar je na umirovljenike kojima su uvećane mjesečne rate koje im se mjesečno odbijaju bez da su o bilo čemu obaviješteni. Uz sve to, potpuno je neizvjesno hoće li dobiti uplaćene tone uglja, peleta ili drva.

„Pozivamo vlasti u Tuzlanskoj županiji/kantonu kao i proizvođače energenata na postizanje dogovora u cilju zaštite domaćeg stanovništva. Potpuno je nedopustivo i neodgovorno energentima opskrbljivati druga tržišta izvan BiH i istovremeno gledati kako se na domaćem terenu stvara kriza i neizvjesnost. Žalosna je činjenica da i pored rudnika, koji su na području tuzlanskog bazena i šumskog dobra, naši stanovnici traže sve moguće načine da dođu do energenata. Uz sve to cijene su nerealno visoke i nema nikakvog opravdanja da po toni energenti budu duplo skuplji nego 2021. godine. Umjesto da domaće tržište bude prioritet postali smo taoci vlastitih dobara. To je jedna velika uvreda, neodgovornost i potpuno je neshvatljivo da svjedočimo kako kamioni izvoze ugalj i donedavno pelet u druge države, a naš stanovnik ne zna kako će u zimskom razdoblju zagrijati svoj dom.“ istakao je Danijel Nikolić, predsjednik ŽO HDZ BiH Soli.

ŽO HDZ BiH Soli poziva i upućuje javnu zamolbu Elektroprivredi BiH u čijem sastavu su rudnici, upravi rudnika u Banovićima kao i proizvođačima peleta da osiguraju i opskrbe domaće tržište po pristupačnim cijenama, jer se crpe rude i šume koje su naše zajedničko dobro i nitko nema pravo na temelju tog zajedničkog dobra ostvarivati ekstra profit. Naše tržište nije toliko veliko da se ne može u vrlo kratkom roku namiriti dovoljnim količinama pa neka nakon toga višak proizvodnje ide na druga inozemna tržišta.

Kako bi zaustavili dalje stvaranje krize i zabrinutosti barem oko energenata koje imamo kao prirodno bogatstvo pozivamo sve aktere na odgovorno ponašanje i da zajedno zaštitimo naše stanovništvo, navodi se o saopštenju za javnost ŽO HDZ Soli.