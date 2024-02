Košarkaši BiH slavili protiv Kipra

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je ubjedljivu pobjedu u Nikoziji protiv Kipra na startu kvalifikacija za Eurobasket 2025, ne dozvolivši nikakvo iznenađenje autsajderu u ovom meču i timu koji će biti jedan od domaćina najboljim timovima Starog kontinenta iduće godine.

Zmajevi su slavili rezultatom 99:66 dopustvši Kipranima da budu ravnopravan suparnik samo u prvoj četvrtini.

BiH je do najveće prednosti stigla tri minute prije kraja meča (93:63). Na kraju je završilo 99:66. rezultatom

Kod reprezentacije BiH bilo je pet košarkaša s dvocifrenim učinkom. Istakao se Džanan Musa sa 26 poena, Ajdin Penava je brojao do 15, Kenan Kamenjaš do 13 uz 10 skokova, Amar Alibegović do 12, a Aleksandar Lazić je postigao 19 poena.

U našoj grupi od 20.30 sati igraju Francuska i Hrvatska.

BiH će u ponedjeljak u Tuzli ugostiti selekciju Francuske.