Ultramaratonci mira stigli u Brčko: Svaki korak od Vukovara do Srebrenice posvećen žrtvama

Ultramaratonci 14. ultramaratona mira Vukovar – Srebrenica jutros su stigli u Brčko, završivši drugu dionicu dugog i emotivnog puta kojim podsjećaju na žrtve Vukovara i Srebrenice, ali i na sve nevino stradale tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Ultramaraton je i ove godine krenuo s Ovčare, mjesta masovne grobnice kod Vukovara, a cilj mu je Memorijalni centar Potočari, gdje će maratonci 11. jula prisustvovati komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici. Tokom petodnevnog trčanja, ultramaratonci će preći ukupno 227 kilometara, a na određenim dionicama pridružuju im se i drugi trkači i građani.

Jedan od učesnika, Miroslav Dudić-Lovrić istakao je da je ovo jedan od najemotivnijih maratona u njegovom životu.

“Tisuće kilometara sam pretrčao kroz razne humanitarne akcije, ali ova utrka je jedna od najtežih, ne fizički, nego emotivno. Svaki korak od Vukovara do Srebrenice nosi težinu prošlosti i boli, ali i poruku mira. To mi je stalno na umu – mir. Nadam se i vjerujem da još ima dobrih ljudi, dobrog srca kojima je to bitno kao i svima nama ovdje” rekao je Dudić-Lovrić.

Doček ultramaratonaca u Brčkom upriličen je ispred zgrade Vlade Distrikta, a njihovu posvećenost i simboliku ovog poduhvata prepoznao je i predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Damir Bulčević.

“Za Bosnu i Hercegovinu, za Brčko distirkt Bosne i Hercegovine je veoma važno sjećanje na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici. Na ovaj način smo dočekali ultramaratonce koji već 14. put prolaze kroz Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, zastanu ovdje, odaju počast žrtvama stradalim u proteklom ratu te na ovaj način pokazuju kroz svoj humani gest koliko im je zapravo stalo do toga da pokažu cijelom svijetu šta se zapravo desilo u Srebrenici. Ovo je sigurno jedan veliki pokazatelj njihovog humanog gesta koji može biti primjer nama svima da suživot i tolerancija na ovim područjima, među svim građanima Bosne i Hercegovine, nemaju alternativu i da se nikada više nikome ne ponovi Srebrenica” poručio je Bulčević.

Nakon kratkog zadržavanja i odavanja počasti, ultramaratonci će sutra nastaviti treću dionicu prema Janji, a zatim preko Zvornika ka Potočarima gdje će 10. jula stići na odredište. Njihova poruka ostaje jasna: da se Srebrenica nikada i nikome više ne ponovi.