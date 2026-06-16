Calgary proglasio Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici bit će obilježen 11. jula u kanadskom gradu Calgaryju, čime je ovaj olimpijski grad još jednom potvrdio podršku porodicama žrtava i kulturi sjećanja.

Odluka je potvrđena zvaničnom proklamacijom koju je potpisao gradonačelnik Calgaryja Jeromy Farkas. U dokumentu se podsjeća da se ove godine obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici, kao i da je obaveza sadašnjih generacija čuvati istinu o stradanju više od 8.000 bošnjačkih civila.

Ova odluka ima poseban značaj za bosanskohercegovačku zajednicu u Kanadi, ali i za sve one koji godinama ukazuju na važnost očuvanja sjećanja na žrtve genocida. Proglašenjem Dana sjećanja, Calgary se pridružuje nastojanjima da se istina o Srebrenici prenosi novim generacijama, te da se javno osude mržnja, diskriminacija i negiranje genocida.

U proklamaciji se ističe i važnost izgradnje društva u kojem različite zajednice mogu živjeti u miru, uz poštovanje ljudskog dostojanstva i historijskih činjenica. Srebrenica se navodi kao trajna opomena na posljedice nepravde, šutnje i nekažnjivosti.

Institut za istraživanje genocida Kanada pozdravio je ovu odluku, ocjenjujući je kao važnu poruku solidarnosti sa žrtvama i njihovim porodicama. Iz Instituta naglašavaju da se sjećanje na Srebrenicu mora čuvati kroz istinu, obrazovanje i borbu protiv svakog oblika relativizacije i poricanja genocida.

Kanada je i ranije kroz odluke svojih institucija pokazivala odnos prema sjećanju na Srebrenicu. Parlament Kanade je 11. juli proglasio Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, a taj datum danas ima sve snažnije međunarodno značenje.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2024. godine usvojila je rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Time je sjećanje na žrtve dobilo dodatnu globalnu potvrdu, uz poruku da se zločini genocida ne smiju negirati, umanjivati niti zaboraviti.