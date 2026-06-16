Zakon o gasu Federacije BiH ide u parlamentarnu proceduru

Zakon o gasu Federacije BiH utvrdila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a prijedlog će biti upućen u daljnju parlamentarnu proceduru.

Prijedlog zakona utvrđen je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a njime se uređuju ključna pitanja u sektoru prirodnog gasa u Federaciji BiH.

Zakonom se, između ostalog, regulišu energetska politika i planiranje, obavljanje energetskih djelatnosti, izdavanje dozvola, proizvodnja i distribucija prirodnog gasa, snabdijevanje, trgovina, skladištenje, kao i prava i obaveze krajnjih kupaca.

Zakon o gasu Federacije BiH donosi nova pravila za tržište

Predloženi Zakon o gasu Federacije BiH obuhvata i pitanja sigurnosti snabdijevanja, izgradnje, korištenja i održavanja gasne infrastrukture, upravni nadzor i regulatorno nadgledanje.

Jedan od ciljeva je uspostavljanje sigurnog, pouzdanog i efikasnog sistema distribucije prirodnog gasa, ali i zaštita prava korisnika, uključujući pravo pristupa mreži, kvalitet snabdijevanja i dostupnost prirodnog gasa.

Iz Vlade FBiH navode da je zakon djelimično usklađen s evropskim pravilima koja se odnose na unutrašnje tržište prirodnog gasa. Posebna pažnja, kako je navedeno, posvećena je podjeli nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta, kako bi zakon obuhvatio isključivo pitanja iz nadležnosti Federacije BiH.

Prijedlogom je propisano da je opći interes Federacije BiH obezbjeđenje i isporuka prirodnog gasa za život i rad građana, kao i za poslovanje i razvoj privrednih i društvenih subjekata, na siguran, pouzdan i kvalitetan način.

Na istoj sjednici Vlada FBiH donijela je i odluku o uvezivanju radnog staža za 20 radnika Rudnika mrkog uglja Kakanj, koji su stekli uslove za penzionisanje. Za neuplaćene doprinose za PIO/MIO bit će izdvojeno 1.206.220,77 KM iz sredstava Rudnika mrkog uglja Kakanj.