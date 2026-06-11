Vlada FBiH može preuzeti upravljanje Novom Željezarom Zenica

Ali Huremović
Željezara Zenica

Vlada Federacije BiH mogla bi preuzeti upravljanje Novom Željezarom Zenica, nakon što je Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu.

Prijedlog zakona prethodno je u istom tekstu usvojio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH, čime su stvoreni uslovi da Vlada FBiH rješenjem uvede vanrednu upravu u Novu Željezaru Zenica.

Nova Željezara Zenica trenutno je u većinskom vlasništvu grupe H&P d.o.o. Zvornik.

Radnici stupili u radnički neposluh

Usvajanje zakona dolazi u trenutku kada je nekoliko stotina radnika Nove Željezare Zenica stupilo u radnički neposluh.

Prema riječima predsjednika Sindikata NŽZ-a Rašida Fetića, razlog su obustava isplate regresa i najava da radnicima možda neće biti isplaćena ni naredna plata.

Radnici se žale i na izostanak prijevoza do radnog mjesta, osiguranje samo jednog bona za topli obrok za one koji rade po 12 sati dnevno, kao i na ukidanje dostave vode na 47 punktova.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić ranije je na sastanku sa sindikalcima istakao da je predloženi zakon od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH, s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema.

pročitajte i ovo