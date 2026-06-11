Vlada FBiH može preuzeti upravljanje Novom Željezarom Zenica

Vlada Federacije BiH mogla bi preuzeti upravljanje Novom Željezarom Zenica, nakon što je Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu.

Prijedlog zakona prethodno je u istom tekstu usvojio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH, čime su stvoreni uslovi da Vlada FBiH rješenjem uvede vanrednu upravu u Novu Željezaru Zenica.

Nova Željezara Zenica trenutno je u većinskom vlasništvu grupe H&P d.o.o. Zvornik.

Radnici stupili u radnički neposluh

Usvajanje zakona dolazi u trenutku kada je nekoliko stotina radnika Nove Željezare Zenica stupilo u radnički neposluh.

Prema riječima predsjednika Sindikata NŽZ-a Rašida Fetića, razlog su obustava isplate regresa i najava da radnicima možda neće biti isplaćena ni naredna plata.

Radnici se žale i na izostanak prijevoza do radnog mjesta, osiguranje samo jednog bona za topli obrok za one koji rade po 12 sati dnevno, kao i na ukidanje dostave vode na 47 punktova.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić ranije je na sastanku sa sindikalcima istakao da je predloženi zakon od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH, s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema.