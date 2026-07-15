Penzioneri u TK nezadovoljni akontativnim povećanjem penzija od 3,5%

Penzioneri u TK nezadovoljni

Odluka o akontativnom usklađivanju penzija od 3,5 posto koja je usvojena krajem prošle sedmice šokirala je ali i razočarala penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine, ponajviše jer je novo uskleđivanje trebalo iznositi oko 6 posto.

„Lažu. Eto, vidiš samo sebi da oni imaju, penzionerima ni na sedamsto maraka neći izaći najmanja penzije.“

„Svijesno su uzeli, nisu oni baš ovo uzeli tek tako. Trebali bi vratiti do nove godine. Barem ovo što su uzeli.“

„Pa nisu trebali ni to dati. Očekujete li možda da će biti još neko povećanje do kraja godine? Pa trebalo bi biti do Nove godine još jedno povećanje, to je malo sasvim.“

„Pa mislim da to nije dovoljno. To neće pomoći penzionerima. To povećanje treba biti puno značajnije, da bi se nešto izmijenilo.“

Usklađivanje će biti obračunato na penziju isplaćenu za juni 2026. godine, a visina povećanja utvrđena je na osnovu zakonom propisane formule za obračun penzija

“Odluka je donesena na osnovu člana 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a stopa je utvrđena primjenom zakonom propisane formule, koja uzima u obzir 60% rasta bruto plate i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena (CPI). Shodno tome, konačno utvrđeni rast CPI-ja u posmatranom periodu iznosi 3,2%, dok je rast prosječne bruto plate zabilježen na nivou od 3,7%. Primjenom zakonske formule utvrđena je stopa akontativnog usklađivanja od 3,5%.” stoji u saopštenju Federalnog zavoda za MIO/PIO

Najniža penzija nakon povećanja iznosit će oko 690 KM. Iz Saveza penzionera Tuzlanskog kantona poručuju da povećanje od 3,5 posto nije dovoljno za normalan život penzionera, posebno u vrijeme rasta cijena osnovnih životnih namirnica i režijskih troškova.

„Sve to govori da na jedan način penzioneri su uvijek nekako tu da preko njih se to sve dešava, tako da ako govorite jesu li zadovoljni, nisu. Svaki procenat je za penzionere bitan, to nekima nije jasno, ali sigurno je to tako.“ navodi Sead Mehinović, predsjednik Saveza penzionera TK.

Prema navodima Saveza penzionera Tuzlanskog kantona, ranije najavljeno povećanje penzija od oko šest posto bilo je zasnovano na pretpostavkama o rastu plata i troškova života, ali za takav procenat nisu postojali stvarni statistički pokazatelji. Kako ističu, to je postalo jasno tek nakon objave zvaničnih podataka. Stoga ne očekuju da će doći do bilo kakvog dodatnog povećanja u ovoj godini.

„Po meni vjerovatnoća je da će ovako ostati, kako ja to vidim. Međutim, evo, nadat ćemo se da će to biti bolje, da će nešto popravit. Ja se nadam da će se ipak popravit, da bi malo penzionerima, ulili nade, ili na neki drugi način da pomognu da ono što su kazali i bude.“ dodaje Mehinović.

Savez penzionera Tuzlanskog kantona najavljuje sastanke s predstavnicima penzionerskih udruženja na federalnom i kantonalnom nivou, kao i s Vladom Federacije BiH, u nadi da bi do kraja godine moglo doći do još jednog povećanja penzija. Penzionerima za sada ostaje nada da će im aktuelno povećanje, koje u prosjeku iznosi oko 30 KM, barem djelimično olakšati podmirivanje mjesečnih troškova.