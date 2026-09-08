/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 8. septembar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 8. septembar

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković proglasio je dvojicu diplomata Srbije nepoželjnim osobama i dao im rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu.

UIO je zaprimio 1.234 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, ali još nije donio nijedno rješenje zbog neuspostavljene razmjene podataka sa svim nadležnim institucijama.

Uprava za indirektno oporezivanje raspisala je konkurs za prijem novih radnika zbog odlaska zaposlenih u penziju i potrebe za popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta.

Vlada TK osigurala je sredstva za subvencioniranje studentskog smještaja i ishrane, stipendije povratnicima te više od 7,5 miliona KM za projekte iz oblasti vodoprivrede.

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK nastavlja organizaciju teoretskih vozačkih ispita nakon problema prilikom uvođenja novog informacionog sistema za autoškole.

Centralna izborna komisija BiH odlučila je da 11. septembra u svim gradovima i općinama u BiH budu održani testni izbori radi provjere novih izbornih tehnologija i sigurnosti sistema.

Građanima su predstavljene nove izborne tehnologije koje će se koristiti na Općim izborima 2026. godine, uključujući elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava namijenjenih podršci invalidskom sportu.

Federalne inspekcije na Graničnom prijelazu Izačić zabranile su uvoz pet tona prehrambenih proizvoda iz Italije zbog nepropisnog deklarisanja.

Na Gradskom stadionu Tušanj u toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze te izgradnji nove zaštitne ograde na istočnoj strani stadiona.

SOS Dječija sela u BiH pozivaju građane da se uključe u kampanju individualnog doniranja i redovnim donacijama podrže djecu i porodice kojima je pomoć potrebna.

Edis Mulalić novi je šef stručnog štaba FK Sloboda Tuzla, a ekipu će prvi put predvoditi u utakmici protiv Zvijezde Gradačac.

U nastavku Dnevnika donosimo pregled najavljenih planskih isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona.

Na kraju Dnevnika donosimo vremensku prognozu i pregled vremena koje nas očekuje narednih dana.